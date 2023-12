Unité africaine et souveraineté des Etats : Tiken Jah FAKOLY salue l’engagement du Capitaine Ibrahim TRAORE,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience ce vendredi, la star du reggae, Tiken Jah FAKOLY présent au Burkina Faso pour une série de concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Tiken Jah FAKOLY a parlé d’unité africaine avec le Chef de l’Etat. « Le combat au Burkina Faso aujourd’hui, est un combat pour l’Afrique et pour la vraie copie de l’indépendance. Parce que, celle qui nous a été donnée en 1960 était la photocopie. Notre génération a donc décidé de récupérer la vraie copie sans animosité et sans être contre quelqu’un », a déclaré l’artiste.

C’est pourquoi la star du reggae a loué l’engagement du Capitaine Ibrahim TRAORE dans la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté du Burkina Faso. « Le combat du président TRAORE, c’est un combat pour l’Afrique. On ne peut que le féliciter et lui souhaiter beaucoup de courage car ce n’est pas facile. Ce n’est pas un combat contre quelqu’un mais c’est pour la liberté », a soutenu le reggae man panafricaniste.