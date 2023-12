Ministère en charge des Transports, de l’Urbanisme et des Infrastructures :158 agents fiers d’arborer leurs médailles « made in Burkina »

158 travailleurs méritants des Ministères en charge des Transports, de l’Urbanisme, et des Infrastructures ont été magnifiés lors d’une cérémonie de décoration, le jeudi 21 décembre 2023.L’Ordre de l’Etalon, l’Ordre du Mérite burkinabè et l’Ordre Spécifique (l’ordre du mérite des Transports, des Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat, avec Agrafe Infrastructures et équipement, agrafe transports et sécurité routière, et agrafe urbanisme et habitat) sont entre autres les médailles décernées aux récipiendaires.

Cette année, ce sont au total 158 distinctions qui ont été décernées aux trois ministères et réparties dans les différents Ordres et grades. Il s’agit de 19 médailles dans l’Ordre de l’Etalon dont 1 commandeur, 3 officiers et 15 chevaliers, 36 médailles dans l’Ordre du mérite burkinabè dont 1 officier, toutes dans le grade de Chevalier et 103 médailles dans l’Ordre du mérite des Transports, des Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat, dont 41 chevaliers avec agrafe infrastructures et équipement, 25 chevaliers avec agrafe transports et sécurité routière et 37 chevaliers avec agrafe urbanisme et habitat.

Ladite cérémonie de décoration s’est tenue en présence des premiers responsables des trois départements ministériels concernés. Il s’agit du ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, du ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, du ministre des Infrastructures et du désenclavement , Adama Sorgho, mais aussi en présence du ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié.

Certains des agents honorés ont exprimé toutes leurs reconnaissances à l’endroit de leur supérieur hiérarchique, aux membres de leurs familles, mais également à l’endroit des VDP et FDS.

Agent, au ministère en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme, Micheline Foro a été élevée au rang du Chevalier de l’Ordre du mérite des transports, de l’urbanisme et de l’habitat. « Je remercie toute ma hiérarchie pour le choix porté sur ma personne. Cette reconnaissance de la Nation, nous oblige à redoubler d’efforts dans nos différents services. Et j’invite les plus jeunes également à travailler sans cesse, car seul le travail paie», a indiqué, Mme Foro.

Travailleur du ministère en charge des infrastructures, Patrick Sanou, a été fait Chevalier de l’Ordre de mérite burkinabè. Il a dit être particulièrement fier d’avoir été décoré avec une « médaille made in Burkina».Ladite médaille fièrement arborée, le récipiendaire a ajouté qu’il la dédie au Force de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Pour le ministre, en charge des Infrastructures, Adama Sorgho qui a exhorté les récipiendaires à persévérer et à redoubler d’efforts, ces distinctions visent à reconnaître « l’ardeur et l’abnégation des travailleurs. « Que ces médailles, qui seront les vôtres au cours de cette cérémonie, soient, votre guide et votre espérance tout au long de votre vie de travailleurs », a souhaité, le ministre.

Les autres travailleurs qui n’ont pas été distingués n’ont pas été oubliés. En effet, le ministre Sorgho a formulé des encouragements à leur endroit, les exhortant à faire preuve de patience et à redoubler d’ardeur au travail.

« Tout mérite se doit d’être reconnu »

« Certainement que d’autres méritent de faire partie des récipiendaires de ce jour, qu’ils soient rassurés, ils n’ont été ni oubliés, ni abandonnés. Tout mérite se doit d’être reconnu. Mais compte tenu du quota attribué à nos différents ministères, les commissions de désignation ont dû retenir ceux que vous voyez ce jour », a expliqué le ministre.

Cette cérémonie de récompense s’inscrit dans le cadre du 63e anniversaire de l’accession du à l’indépendance célébré le 11 décembre dernier.

Les distinctions honorifiques burkinabè sont regroupées en trois grandes catégories que sont les « Ordres nationaux », les « Ordres spécifiques » et les médailles. Dans l’Ordre national, on distingue l’Ordre de l’Étalon et l’Ordre du mérite burkinabè. L’Ordre de l’Étalon est la distinction honorifique la plus élevée au Burkina. Il récompense le mérite personnel et les services éminents, civils ou militaires rendus à la Nation.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info