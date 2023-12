Promotion de l’agriculture durable dans le Bazèga: Hunger free world fait des heureux à Gaongo

Wardogo et Vossé, deux villages de la commune rurale de Gaongo dans le Bazèga étaient en fête le 21 décembre 2023. Et pour cause, 6 producteurs de ces deux ont été récompensés par l’ong Hunger free world, pour leur abnégation dans la pratique de l’agriculture durable.

Charrues, brouettes, rayonneur, fourches, du matériel de travail, c’est ce que les producteurs de Wardogo et de Vossé ont reçu en cette matinée du 21 décembre 2023. Du matériel qui va aider des producteurs dans leurs travaux champêtres. Tout est partie au mois de Mai 2023. En effet, Hunger free world a sollicité la direction provinciale de l’agriculture pour donner les BABA de la pratique de l’agriculture durable et les meilleurs itinéraires agricoles au profit de cinquante (50) agriculteurs de la commune. Les 50 producteurs formés ont bénéficié d’un suivi technique des agents d’agriculture tout au long de la saison agricole 2023.

La vision de Hunger free world est d’œuvrer pour un monde libéré de la faim. Pour accomplir sa mission qui est permettre aux personnes et aux communautés de réaliser leur droit à l’alimentation, HFW (Hunger free world) s’appuie sur les valeurs suivantes : l’inclusion, la solidarité, l’intégrité et l’innovation. Son action sur le terrain se développe sur les objectifs de développement durable 2 (ODD2) qui sont : « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » à l’horizon 2030.

Dans la mise en œuvre de son plan d’action 2023 au Burkina, c’est la commune de Gaongo, qui a été identifié pour la promotion de l’agriculture durable. L’agriculture durable, est définit comme une agriculture qui assure la conservation et l’utilisation des ressources internes et externes aussi efficacement que possible. Elle doit être écologiquement saine, c’est-à-dire qu’elle améliore l’environnement naturel et n’y provoque aucune nuisance. Elle doit être économiquement viable en ce qu’elle assure des revenus raisonnables relatifs aux investissements agricoles.

L’objectif de la formation était de donner aux agriculteurs qui le désir, un accompagnement en termes de formation et de suivi pour la pratique de l’agriculture durable en partenariat avec les services compétents déconcentrés.

En récompensant des producteurs, HFW, espère stimuler la pratique de l’agriculture durable. « Nos terres deviennent de plus en plus pauvres, les pluies de plus en plus rares, nous devons changer notre manière de travailler la terre, pour léguer à nos enfants des terres cultivables. » a laissé entendre le CVD de Wardogo. Pour Marceline Nana, une des récipiendaires, : « la démarche de HFW nous convainc que, car elle est participative et inclusive. Je remercie l’ONG pour le matériel que j’ai reçu ce matin. Cela va m’aider dans mon travail. Comme vous le savez pour la production de fumure organique on a besoin de matériel comme la brouette, la fourche pour le ramassage des débris, des feuilles mortes etc. Alors ça vient à point nommé »

HFW est engagé aux cotés des producteurs de Vossé et de Wardogo pour promouvoir l’agriculture durable. Mieux, l’ong, s’engage avec les deux communautés villageoises leur autonomisation. « Voilà plus d’un an que nous nous avons engagé un processus avec vous. Certes, le processus a été long, fait de rencontres et de formations. Et la remise de ce matériel ce matin fait partie de notre démarche. Nous sommes engagés avec vous pour bon nombre d’années encore et nous avons besoin de détermination, mieux encore, de votre engagement à nos côtés » a conclu M François Sawadogo, directeur pays de HFW.

Mamadou Ouédraogo (collaborateur)