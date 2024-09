Village de Shibadong : De la pauvreté à la prospérité

Dans le village de Shibadong situé dans la province du Hunan, la moitié des foyers étaient autrefois pauvres. Mais aujourd’hui, les chemins boueux sont devenus des routes asphaltées, l’eau courante est arrivée dans les maisons… Le village a développé cinq industries : le tourisme, l’eau de source de montagne, les services, l’agriculture et l’élevage, ainsi que la broderie Miao. De plus en plus de personnes du pays et du monde entier viennent visiter ce village Miao avec curiosité, pour découvrir les pratiques chinoises de lutte contre la pauvreté et chercher le secret de la revitalisation rurale.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français