10e édition des Pingre kuni : 20 acteurs de développement honorés

La 10e édition des Pingre Kuni, les trophées de la paix, a distingué 20 acteurs de développement pour leur contribution à la paix au Burkina Faso.

La première édition des Pingre kuni a eu lieu à la salle de la créativité du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO.10 ans après, c’est le même lieu qui a servi de cadre de célébration à cette cérémonie de distinction des acteurs de développement et des défenseurs de la paix au Burkina Faso. Ainsi dans la salle de conférence R+1 du SIAO, 20 personnes physiques et morales ont reçu, le vendredi 08 décembre 2023, des trophées pour leur contribution au développement au Burkina Faso et à la promotion de la paix au pays des hommes intègres.

Le choix des lauréats a été validé, selon le président de l’association Bark Pousgo, organisatrice de l’événement Bamos Théo, par un comité de sages. Ces personnes distinguées sont, entre autres, le karatéka Me Joachim Silga ; la communicatrice Aisha Junior ; Germain Zinsou le promoteur de l’hymne national le ‘’Ditanyè’’ dans les écoles burkinabè; Arouna Nikiema le président de la FNA foundation ; Lucien Nare le traducteur de la bible en braille ; les artistes-musiciens Smarty, Ana Simporé , Zougnazagmda et Amety Meria ; la SONABEL ; le CBC ; la CNSS ; la Fondation Dreyer ; Helvetas Burkina Faso ; Ramata Edwige Ilboudo /Diallo la fondatrice de l’Institut Sainte Edwige.

Cette distinction est une invite, a fait savoir Mme Ilboudo, à toujours œuvrer pour la promotion de la paix au Burkina Faso. Quant à la jeune chanteuse Ana Simporé, elle a rendu grâce à Dieu pour le trophée tout en félicitant les organisateurs de la manifestation. Ces derniers ont remercié via des attestations des médias qui soutiennent les Pingre kuni depuis 10 ans notamment les Editions Sidwaya. La 10e édition des Pingre Kuni était placée sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et la présidence d’honneur de Me Titinga Pacéré.

Alassane KERE