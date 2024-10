3e étape/35e tour du Faso : Popov Anton vainqueur à Koudougou, El Kouraji Mohcine en jaune

Le 35e tour cycliste international du Faso a disputé, hier 27 octobre 2024, sa 3e étape entre Ouagadougou et Koudougou. Longue de 102km400, elle a été remportée par le russe de l’équipe militaire de CSK Moscou, Popov Anton, en 2h18mn03s avec une vitesse moyenne de 44,505km/h. Maillot jaune depuis la 1re étape, le marocain, El Kouraji Mohcine, conserve sa tunique à l’arrivée dans la cité du cavalier rouge.

Après El Kouraji Mohcine à Tenko-dogo et De Cabooter Lance à Ziniaré, Popov Anton est le vainqueur de la 3e étape du 35e tour cycliste du Faso courue entre Ouagadougou et Koudougou. Le coureur russe de l’équipe militaire de CSK Moscou a franchi la ligne en 2h18mn03s avec une vitesse moyenne de 44,505km/h. Au départ de cette étape, ils étaient 59 coureurs sur la ligne. Après la période d’observation, 7 coureurs se détachent du peloton avec en leur sein 3 burkinabè à savoir Moukaila Rawendé de l’équipe nationale, Issouf Ilboudo de l’équipe régionale du Centre et Soumaila Ilboudo de l’équipe régionale de l’Ouest. Après quelques km de course, le groupe de fuyards est rattrapé par le peloton. Mais pas pour longtemps. Le camerounais, Boris Michel Tiencheu et le burkinabè de l’équipe, Daouda Soulama, tentent une nouvelle échappée. Ils parviennent à établir un écart de 20s. Ils seront par la suite rejoints par le russe, Martynov Nikita. C’est d’ailleurs ce trio qui sera à l’arrivée du 1er point chaud à Kokologho enlevé par le burkinabè Daouda Soulama suivi de Martynov Nikita et de Boris Michel Tiencheu. A 12s d’avance au km 40, les fuyards sont vite rattrapés par le peloton. Après quelques km, une autre échappée se forme rapidement avec une dizaine de cyclistes. A Poa, au 2e point chaud, le russe, Stash Mamyr, franchit le 1er la ligne d’arrivée. Il est suivi respectivement du néerlandais, Wijfje Tom et du malien Yay Diallo.

A 15 km de l’arrivée, l’écart entre l’échappée et le peloton est de 1mn16. A 10 km, il passe à 1’30. L’écart est maintenu à 5 km de l’arrivée pour un sprint final enlevé par le russe, Popov Anton. Il devance respectivement le belge de la team Flanders, Smet Yaxano et le néerlandais de la team Universe cycling, Wijfje Tom. Le 1er burkinabè, Wahabou Bouda, a franchi la ligne d’arrivée en 6e position. Au chapitre des maillots, le marocain, El Kouraji Mohcine conserve sa tunique jaune, enfilé depuis la 1re étape. Le maillot par points est la propriété de son compatriote, Sabbahi El Houcaine. Le maillot des points chauds est enfilé par Stash Mamyr. Au classement général individuel, le 1er burkinabè, Bamassi Soulama est à 2mn 08s. Cet écart ne change en rien les objectifs de départ du Burkina à cette édition.

« Nous ne sommes qu’à la 3e étape.

Nous ne perdons pas espoir » a rassuré le directeur technique de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), Martin Sawadogo. Présent à l’arrivée de la 3e étape du 35e tour du Faso, le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a félicité l’ensemble des pays qui ont fait l’amitié au Burkina de participer au tour du Faso 2024. « Je leur réitère notre reconnaissance et j’invite l’ensemble de nos frères et sœurs, sur l’ensemble du territoire partout où la caravane traversera, qu’ils se mobilisent et qu’ils réservent un accueil chaleureux à leur endroit. A l’ensemble des FDS et VDP mobilisés pour sécuriser le tour de tenir bon. C’est l’ensemble de ces éléments qui indiquent que le pays vit et avance » a-t-il laissé entendre. En rappel, la 1re étape de l’édition de 2024 du tour du Faso, courue entre Koulbila et Tenkodogo, a été remportée par le marocain, El Kouraji Mohcine. Quant à la 2nde, Koupéla-Ziniaré, elle a été remportée par le belge, De Cabooter Lance.

La 4e étape (Réo-Boromo), longue de 129km100 se disputera aujoud’hui avec 3 sprints intermédiaires à savoir Sabou (39km6), Tita (75km6) et Laba (69km7).

Ollo Aimé Césaire HIEN