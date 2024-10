SIAO 2024 : le CNO offre l’eau de bienvenue aux participants

La veille de la cérémonie d’ouverture de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), le comité national d’organisation du Salon a souhaité la bienvenue à tous les participants à la fête de l’artisanat au cours d’un cocktail. La cérémonie s’est tenue dans la nuit du jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou.

La 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tient, du 25 octobre au 5 novembre 2024 sur le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Plus de 3 500 exposants et 500 journalistes venant d’environ 30 pays sont attendus au Burkina Faso. A 24 heures de l’ouverture de cette biennale de l’artisanat africain et international, le Comité national d’organisation du SIAO 2024 a accueilli les acteurs du secteur de l’artisanat autour d’un cocktail dans la nuit du jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Serge Poda, a souhaité la cordiale bienvenue au Burkina Faso à tous les artisans. « Ici, au pays des hommes intègres, vous êtes chez vous. Votre présence dans notre pays nous honore à plus d’un titre, car elle traduit cette considération fraternelle et l’amitié que vous avez pour le peuple burkinabè, peuple africain frère, en dépit de toutes les propagandes malencontreuses visant à décourager la destination Burkina Faso », s’est réjoui le ministre Poda.

Pour lui, la présence des invités sur le sol burkinabè traduit également l’estime qu’ils ont pour l’artisanat africain. « Le SIAO est une semaine de communion pour fêter et mettre en exergue les talents de l’artisanat, de la culture de l’Afrique à Ouagadougou». Le ministre Poda a annoncé que la 17e édition du SIAO entend accorder une place importante aux dessins et modèles industriels, dont la promotion va contribuer au renforcement et au développement du design africain, mais aussi à la qualité des produits de l’artisanat africain.

« Nous nous retrouvons à travers ce cocktail de bienvenue pour échanger, se connaitre davantage, en attendant de rentrer dans le plat de résistance à partir de demain avec la cérémonie officielle d’ouverture du SIAO, placée sur le très haut patronage du président du Faso », a-t-il poursuivi.

Le ministre en charge de l’artisanat a fait une mention spéciale aux deux pays invités spéciaux que sont le Mali et le Niger, car ils ont répondu présent, avec des délégations fortes d’au moins 100 artisans chacun. Il a aussi félicité tous les artisans représentés par les responsables des structures faitières pour leur esprit de créativité, d’ingéniosité et d’investissement dans le secteur de l’artisanat. « Ce secteur est une véritable source de création d’emplois et de richesses. Ensemble, nous pourrons pousser l’artisanat vers des objectifs judicieux afin qu’il puisse contribuer durablement au développement de nos pays, en prenant surtout en compte l’aspect important de la propriété intellectuelle du design », a-t-il conclu.

Adama SAWADOGO