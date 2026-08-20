7e forum sur la coopération des Médias Sino-Africains: le Burkina Faso est au rendez-vous

Il s’est ouvert ce jeudi 20 août 2026 à Pékin, en République Populaire de Chine, le 7e Forum sur la coopération des médias Sino-Africains. Le Burkina Faso est présent à ce rendez-vous à travers une forte délégation composée de journalistes, de communicants et de responsables de médias publics et privés, conduite par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

Placé sous le thème: << Partager de nouvelles opportunités de développement, créer un nouvel avenir audiovisuel >>, une trentaine de pays africains prennent part à ce forum qui s’inscrit dans le cadre global du Forum de coopération sino-africaine et se veut être une tribune pour d’une part ; faire le point des résultats de la coopération dans les domaines de la radio, de la télévision et de l’audiovisuel et d’autre part ; se pencher sur les perspectives dans le renforcement de cette coopération.

Au cours de son séjour, le Ministre chargé de la Communication aura entre autres, un tête-à-tête avec des partenaires chinois, une série de visites dans des médias et dans des entreprises et des rencontres avec ses pairs du continent. Il exposera également sur le thème de << L’innovation des contenus au service du rapprochement entre les peuples chinois et africains >>.

Créé en 2012, ce cadre de rencontre qui se tient chaque deux ans, est co-organisé par l’Administration Nationale de la Radio et de la Télévision de Chine, la Municipalité de Beijing et l’Union Africaine de Radiodiffusion.