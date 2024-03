Banwa : « Tout le monde est devenu forestier à Solenzo »

En séjour dans la ville de Solenzo, Kantigui est tombé sur des jeunes qui ont arrêté et contrôlé (permis de coupe) des personnes avec des charrettes remplies de bois. En voulant comprendre pourquoi des civils arrêtent des gens avec du bois pour contrôler, s’ils disposent de quittance de permis de coupe ou pas, Kantigui s’est vu confier que « tout le monde est devenu forestier à Solenzo ». Selon la source de Kantigui, depuis un certain moment, la coupe abusive du bois a atteint des proportions inquiétantes et les agents des Eaux et forêts ont sensibilisé les populations en vain. L’interlocuteur ajoute que dans une émission radiophonique, un auditeur a même affirmé qu’il a vendu le bois à environ 300 000 F CFA. Ce qui a énervé plus d’un. Depuis près d’une semaine, a-t-on rapporté à Kantigui, tout le monde est donc devenu agent des Eaux et forêts pour contrôler l’entrée du bois dans la ville. L’interlocuteur conclut que si une personne n’a pas de quittance, les services de l’environnement sont systématiquement saisis. Kantigui salue cette veille de la population qui permettra, espère-t-il, d’atténuer un tant soit peu la coupe abusive du bois. Kantigui souhaite tout de même que cette veille citoyenne soit encadrée pour éviter d’éventuels abus qui pourraient subvenir.

Dédougou : vers la démolition des boutiques anarchiquement installées devant le lycée communal

C’est avec joie que Kantigui a constaté que les boutiques anarchiquement installées le long de la devanture du lycée communal de Dédougou ont été fermées et les propriétaires sommés de les démolir le plus tôt possible. En effet, ces boutiques étaient installées sans autorisation préalable des autorités communales et des responsables de l’établissement. Elles constituaient donc, selon la source de Kantigui, un danger pour les élèves quand on sait qu’il y a une règlementation en ce qui concerne les infrastructures marchandes autour des établissements scolaires. Après sensibilisation, a poursuivi l’informateur de Kantigui, la police municipale est passée à une vitesse supérieure pour offrir un cadre sain à la bonne conduite des activités pédagogiques dans cet établissement secondaire de la ville de Dédougou. Kantigui plaide aussi pour que ce déguerpissement des installations anarchiques soit suivi de la clôture de l’établissement afin d’offrir un cadre encore plus sécurisé d’apprentissage aux élèves.

CMA de Gourcy : de nouvelles machines « en train de pourrir »

Comme tout patriote, Kantigui a répondu à l’appel des organisateurs du meeting de soutien à la Transition, le samedi 2 mars 2024, à la place de la Nation de Gourcy. Cette manifestation qui a mobilisé un grand monde a été aussi riche en déclarations. Mais, l’attention de Kantigui s’est portée sur le discours tenu par un des porte-paroles des organisateurs qu’ils ont eux-mêmes désignés par l’expression « wagniyan ». En effet, ce dernier a demandé au gouverneur du Nord et au haut-commissaire du Zondoma présents à cette manifestation, d’ouvrir l’œil sur le fonctionnement du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Gourcy. Selon ses dires, de petites pannes obligeraient les patients à aller dans d’autres provinces pour des examens en échographie qu’ils auraient pu faire sur place. Pire, a-t-il dénoncé, de nouvelles machines (équipements médicaux) chèrement acquises seraient en train de « pourrir », enfermées depuis des années dans une salle qui devrait servir de radiologie. Sa déclaration a suscité un tonnerre d’applaudissements comme pour approuver ce qu’il disait. Il a alors lancé un appel au gouverneur afin qu’il use de son pouvoir pour régler ce problème qui n’a que trop duré. Kantigui souhaite que l’autorité prenne à bras le corps cette situation le plus tôt possible.

Dédougou : Une journée pour magnifier les communautés

Il est parvenu à Kantigui que la date du 10 mars 2024 est retenue pour la journée communale des communautés de Dédougou et Nouna. Cette journée, placée sur le thème : « Défis sécuritaires, humanitaires, de développement durable et cohésion sociale au Burkina Faso », vise à contribuer à la création d’interactions positives entre les différents groupes sociaux et à la consolidation de la coexistence pacifique et de la cohésion sociale dans les communes de Dédougou et de Nouna. Selon les informations parvenues à Kantigui, l’initiative permettra d’accroitre la confiance des populations entre elles et aux autorités locales, de promouvoir les bonnes pratiques endogènes de résolution des conflits au sein des communautés et de créer des liens d’amitié et de fraternité pour lutter contre la stigmatisation. La journée sera marquée par des visites de courtoisie entre communautés, un tournoi de football maracana entre les groupes sociaux ethniques, une cérémonie commune de présentation de vœux de toutes les communautés et la vulgarisation de messages visant le renforcement du bon vivre-ensemble. Kantigui loue l’initiative et souhaite que ses objectifs soient atteints pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

CEB de Tikaré : pas d’approvision-nement de la cantine scolaire, faute de fournisseur local

Kantigui voudrait s’associer à la joie des élèves des écoles fonctionnelles dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Tikaré, dans la région du Centre-Nord. En effet, il y a environ deux semaines, les responsables de ces écoles ont reçu un don composé de 14 sacs de riz, 6 sacs de haricot et 6 bidons d’huile. Depuis cette date, la cantine fonctionne correctement au grand bonheur de ces bambins qui ont un repas chaud dans leurs assiettes tous les jours d’école. Ces vivres, selon ce qui est revenu à Kantigui, sont un don du Directeur provincial (DP) en charge de l’éducation nationale du Bam (Kongoussi). Sensible au cri de détresse lancé par les acteurs, dans un article publié en janvier 2024 dans les colonnes de Sidwaya, le « journal de tous les Burkinabè », le DP a laissé parler son coeur. Toutefois, la joie de Kantigui et des bénéficiaires est teintée d’amertume. Car, malheureusement, la dotation annuelle de l’Etat ne pourra pas être acheminée dans les écoles, puisque le motif évoqué pour justifier le non acheminement des vivres est liée aux difficultés de la chaine d’approvisionnement à trouver un fournisseur local. Kantigui voudrait demander aux acteurs de privilégier l’intérêt de ces écoliers et prendre les mesures nécessaires pour faire parvenir les vivres pour le reste de l’année scolaire. Chaque année, l’Etat met à la disposition des conseils municipaux, une enveloppe de 9 milliards F CFA pour l’alimentation scolaire des enfants, au regard de la situation humanitaire.

Boucle du Mouhoun : le 8-Mars prochain célébré par des femmes dans un orphelinat

Kantigui, lors de son séjour dans la « cité de Bankuy » le week-end dernier, a appris que les femmes de la direction régionale des enseignements post-primaire et secondaire de la Boucle du Mouhoun ont choisi de commémorer la Journée internationale de la femme à leur manière à travers une visite dans un orphelinat de la place. Elles comptent ainsi mettre les petits plats dans les grands afin d’apporter un sourire inoubliable à ces enfants. En rappel, le 8-mars 2023, elles avaient effectué une visite à la maison d’arrêt et de correction de Dédougou pour apporter leur soutien moral, matériel et financier aux femmes détenues dans cette maison. Kantigui félicite ces femmes pour cette activité de bienfaisance et invite d’autres bonnes volontés à en faire autant.

