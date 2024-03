Assemblée populaire nationale chinoise : la construction d’un pays socialiste moderne en débat

La cérémonie d’ouverture de la 2e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) chinoise s’est tenue, le mardi 5 mars 2024 à Beijing (Pékin) en Chine, en présence du Président Xi Jinping et de son gouvernement. Le rapport d’activités du gouvernement de 2023 a été présenté et les perspectives de 2024 ont été dégagées.

L’Assemblée populaire nationale (APN) est l’organe suprême du pouvoir d’Etat et le plus important de la législation chinoise. Elle délibère et vote les grandes lois, décide des grandes questions et supervise les travaux du conseil d’Etat, de la cour suprême populaire et du parquet suprême populaire. Elle compte plus de 3 000 députés dont ¼ de femmes, représentant chaque groupe ethnique. Dans l’optique d’accomplir ses missions à elles confiées, la 14e APN a organisé la cérémonie d’ouverture de sa 2e session au Grand palais du peuple de Beijing (Pékin), le mardi 5 mars 2024. L’ordre du jour a porté sur la présentation du rapport d’activités du gouvernement de 2023 et les perspectives de l’année en cours. Selon le Premier ministre chinois, Li Qiang, les principaux objectifs de développement socio-économique de l’année 2023 ont été atteints, la société est restée stable et l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne a conduit à des résultats concrets.

Il a confié que l’activité économique s’est rétablie et améliorée dans son ensemble en ayant un taux de croissance de 5,2% et un Produit intérieur brut (PIB) de 126 000 milliards de Yuans, faisant du coup de l’économie chinoise, l’une des plus performantes des grandes économies du monde. « Des progrès importants ont été obtenus dans l’édification d’un système industriel moderne. L’innovation scientifique et technologique a réalisé de nouvelles percées en ce sens que la construction du système de laboratoires nationaux a connu des progrès substantiels. Les bases du développement sûr ont été consolidées avec la production céréalière qui a atteint 695 millions de tonnes, établissant un nouveau record », a expliqué le Premier ministre chinois. Il a également révélé que la qualité de l’environnement s’est améliorée progressivement et les mesures de garantie du bien-être social ont montré leur efficacité.

Poursuivre le développement socio-économique

Au regard des acquis engrangés dans divers domaines en 2023, Li Qiang a, face aux députés de l’APN, insisté sur les exigences et orientations politiques pour le développement socio-économique de la Chine en 2024. Pour ce faire, il a signifié que l’année 2024, qui coïncide avec le 75e anniversaire de la République populaire de Chine sera aussi une année cruciale pour réaliser les objectifs du 14e plan quinquennal. Pour mener à bien l’action gouvernementale, a-t-il rappelé, sous la ferme direction du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), rassemblé autour du Président Xi Jinping, il s’agira de mettre en œuvre les idées sur le « socialisme à la chinoise de la nouvelle ère » et appliquer intégralement l’esprit du 20e congrès du parti. Pour lui, cela n’est possible que par le respect des dispositions prises lors de la conférence centrale sur le travail économique et en poursuivant le principe général dit « aller de l’avant à pas assurés ».

Et ce, a-t-il ajouté, en appliquant de façon intégrale, précise, et globale la nouvelle vision de développement, à savoir accélérer la mise en place d’un nouveau modèle de développement, promouvoir vigoureusement un dévelop-pement de qualité, approfondir sur tous les plans politiques de réforme et d’ouverture, rendre plus indépendantes et plus fortes la recherche et l’innovation chinoises de haut niveau et renforcer le contrôle macroéconomique. Dans la même lancée, le Premier ministre chinois a laissé entendre que l’accent sera mis sur la coordination de l’accroissement de la demande intérieure avec l’approfondissement de la réforme structurelle du côté de l’offre, la nouvelle urbanisation avec le redressement global des campagnes et le dévelop-pement de qualité avec la sécurité de haut niveau. A ce sujet, Li Qiang a évoqué l’accroissement réel du dynamisme de l’économie chinoise par prévention des risques et l’amélioration des anticipations. « Cela passe par le renforcement et la consolidation de la reprise de l’économie chinoise, tout en continuant de réaliser à la fois un progrès qualitatif tangible et une croissance quantitative raisonnable à travers l’amélioration du bien-être de la population, le maintien de la stabilité sociale et la promotion intégrale de la montée en puissance du pays et le grand renouveau national grâce à la modernisation chinoise », a-t-il présenté aux députés de l’APN. En clair, Li Qiang a informé que les objectifs essentiels pour 2024 visent l’augmentation d’environ 5% du PIB, la création de plus de 12 millions d’emplois dans les agglomérations urbaines avec un taux de chômage au sens du recensement de la population à environ 5,5%. Il a en outre fait cas de la hausse d’environ 3% des prix à la consommation des ménages et l’accroissement des revenus des ménages au même rythme que la croissance économique.

