Bijoux touareg du Niger: ces pièces d’artisanat qui fascinent les visiteurs

Le Niger est très bien représenté à cette 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou par ses artisans. Zoom sur des bijoutiers de ce pays frère de l’Alliance des Etats du Sahel.

Réputés par leur beauté et leur symbolisme, les bijoux touaregs du Niger qui sont des pièces d’artisanat traditionnel qui attirent les visiteurs de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Au pavillon arc-en-ciel où sont exposés ces différents produits, des couples, des élèves, des étudiantes trouvent leurs comptes. De nombreux modèles de bijoux pour hommes et femmes s’y trouvent.

Des bracelets, des bagues, des colliers et des croix d’Agadez incrustés d’ébène sont

disponibles au stand B10. Des sacs et des chaussures en cuir fabriqués principalement par les artisans de la communauté Touaregs sont également en vente. Confectionnés en argent, en cuivre ou en bronze, ces bijoux qui reflètent le savoir-faire des artisans nigériens n’attendent que des clients.

Pour cette édition, les artisans, selon le directeur de la coopérative artisanale du Musée national du Niger, Tahirou Seidamou, ont été totalement pris en charge par les autorités nigériennes notamment le transport, la location des stands et leur branding. Une occasion pour lui de traduire sa reconnaissance au ministère en charge de l’artisanat de son pays et particulièrement au chef de l’Etat, le général de brigade, Abdourahamane Tiani. M. Seidamou a salué la résilience des populations burkinabè et les remercie pour l’hospitalité et l’accueil. Il trouve que ce SIAO 2024 est exceptionnel en ce sens que les bijoux exposés sont achetés par de nombreux festivaliers.

Oumarou RABO