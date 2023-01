2022 au Burkina : Une année d’instabilité institutionnelle

La crise sécuritaire qui secoue le Burkina depuis maintenant huit ans a eu un impact désastreux dans tous les compartiments de la société, y compris sur le plan de la stabilité institutionnelle. Rien que pour l’année 2022 qui vient de s’écouler, trois hommes, Roch Marc Christian Kaboré, démocratiquement élu, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré, tous deux auteurs de coups d’Etat, respectivement, le 24 janvier 2022 et le 30 septembre 2022 ont présidé à la destinée du pays des Hommes intègres.

Le drame d’Inata, survenu le 14 novembre 2021, a été l’élément déclencheur d’une succession d’événements sur le plan institutionnel au Burkina en 2022. Alors qu’il sécurisait les installations d’une société minière, le détachement de gendarmerie d’Inata qui était en manque de provisions depuis deux semaines a été la cible d’une attaque terroriste ignoble dont l’onde de choc résonne encore dans les mémoires.

53 gendarmes et quatre civils perdent la vie à la suite de l’assaut meurtrier des forces obscurantistes, une dizaine d’autres portés disparus. L’ampleur de l’attaque bouleverse la nation entière, le désespoir étreint une fois de plus les Burkinabè meurtris par le péril terroriste et son corolaire de crise humanitaire. Désemparé, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s’adresse à la Nation pour déplorer et condamner ce qui est arrivé. Dans la foulée, il demande un rapport d’enquête sur les causes de ce drame indicible dans un délai de 10 jours.

Le ministre en charge de la défense, le général de brigade, Aimé Barthélémy Simporé, remet au chef de l’Etat le rapport exigé, le 30 novembre 2021. Le président Kaboré, après avoir pris connaissance du contenu du rapport, est insatisfait parce qu’il ne déclinait pas clairement les responsabilités des uns et des autres. Le 14 décembre 2021, il reçoit une seconde version dudit rapport, mais le contenu reste jusque-là inconnu de l’opinion publique.

Entre-temps, pour apaiser la colère des populations qui en ont assez des attaques terroristes, le Premier ministre de l’époque, Joseph Dabiré, rend sa démission et celle de son gouvernement le 8 décembre 2021. Le président du Faso nomme Lassina Zerbo Premier ministre le 10 décembre 2021. Le 13 décembre 2021, une nouvelle équipe gouvernementale de 26 membres voit le jour avec pour mission de mettre l’accent sur la lutte contre l’hydre terroriste et la cohésion sociale ébranlée.

Le coup d’arrêt du 24 janvier

Alors que le tout nouveau gouvernement conduit par Lassina Zerbo prenait ses marques, des bruits de bottes se font sentir au petit matin du 23 janvier 2022. L’on parle d’une mutinerie de Forces de défense et de sécurité (FDS) qui réclament de meilleurs équipements pour affronter les groupes armés terroristes.

Le passage du ministre en charge de la défense nationale, Aimé Barthélémy Simporé à la télévision nationale rassure plus d’un. Mais la tension reste vive toute la journée et tard dans la nuit. Le lendemain, les rumeurs d’une tentative de coup d’Etat sont sur toutes les lèvres. Des chars encerclent les locaux de la télévision nationale dans la matinée du 24 janvier 2022. Des noms d’officiers commencent à circuler.

Celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est cité comme l’auteur du putsch. Les Burkinabè retiennent leur souffle. Dans l’après-midi du 24 janvier, un groupe de militaires fait son apparition à la télévision. Ces militaires annoncent la prise du pouvoir sous la bannière du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Comme raison avancée de ce putsch, la dégradation continue de la situation sécuritaire et l’incapacité du Président Roch Marc Christian Kaboré à y faire face.

Las des ravages du terrorisme, bon nombre de Burkinabè accueillent favorablement le coup de force conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Certains, attachés au principe de la conquête du pouvoir par la voie des urnes, sont sceptiques. Quels que soient les griefs qu’ils ont contre le régime Kaboré, ils fustigent cette irruption de l’armée dans la sphère publique.

A la surprise générale, le Conseil constitutionnel adoube le coup d’Etat de Damiba puisqu’il prête serment devant les « sages » de l’institution le 16 février 2022. Une première dans l’histoire politique du Burkina. A la suite de travaux proposés par un groupe de réflexion désigné par le lieutenant-colonel, des assises nationales se tiennent. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et les forces vives de la Nation signent au petit matin du 1er mars une Charte qui prévoit 36 mois de Transition, un gouvernement de 25 membres et 71 députés dans le parlement intérimaire.

Le jeudi 3 mars, l’universitaire de 53 ans, Albert Ouédraogo, est nommé Premier ministre. Aussitôt le gouvernement de la Transition, fort de 25 membres, est rendu officiel le 5 mars 2022. Un cacique du régime de Blaise Compaoré, Yéro Boly, est nommé ministre d’Etat en charge de la réconciliation. Le ministre de la Défense, Simporé, est reconduit à son poste avec rang de ministre d’Etat.

Le syndicaliste Bassolma Bazié fait également son entrée au gouvernement au département en charge de la fonction publique. L’équipe gouvernementale mise en place, l’agenda de la Transition se déroule petit à petit avec des nominations tous les mercredis en conseil des ministres. Certains directeurs généraux sont relevés de leurs fonctions avec effet immédiat. A cette valse de nominations dans l’administration publique où des militaires sont promus, des esprits avisés émettent des réserves.

Un « envoyé de Dieu »

Ils dénoncent une certaine « militarisation de l’administration publique » et la responsabilisation des camarades de promotion du lieutenant-colonel Damiba, issus du Prytanée militaire de Kadiogo (PMK). L’on parle de pouvoir de la promotion 92 du PMK. Sur le plan de l’offensive militaire, des initiatives comme la mise en place du Commandement des opérations du théâtre national (COTN) et la désignation des régions de l’Est et du Sahel comme zones d’intérêt militaires voient le jour.

Sur le terrain de la réconciliation, des comités locaux de dialogue sont mis en place pour tenter de prendre langue avec certains fils de la Nation pris dans le piège de la mystification terroriste et qui désirent revenir à la raison. Toutefois, les nouvelles du front sont loin de rassurer tant les terroristes gagnent du terrain en occupant de nouvelles zones et en multipliant les attaques.

Le régime de la Transition refuse d’admettre que la réponse apportée contre l’ennemi est en deçà des attentes. Une certaine confiance et autosatisfaction gagnent Damiba. Des organisations de la société civile spontanées se montrent des zélateurs enivrés du lieutenant-colonel.

D’aucuns voient en lui un « envoyé de Dieu ». Obnubilé par les clameurs d’une foule qui prêchait pour ses « intérêts gastronomiques », le président de la Transition croit bien faire en décidant de faire venir l’ancien président Blaise Compaoré de son exil en terre ivoirienne le 7 juillet pour, dit-on, accélérer le processus de réconciliation nationale.

Gaskindé sonne le glas

Le hic est que c’est au mépris de la justice que s’effectue la venue de Compaoré qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Une bonne partie de l’opinion est effarouchée par ce que d’aucuns ont appelé « une gouvernance par embuscade ». Elle voit se mettre en place une sorte de restauration de l’ancien régime chassé en octobre 2014. Le désaveu de la conduite de la Transition se fait sentir au regard du flou qui entoure son agenda.

Au sein de la grande muette, ce n’est pas la bonne entente. Certains frères d’armes qui ont aidé le lieutenant-colonel Damiba et le MPSR sont très déçus de la distance qu’a prise leur frère d’armes. Un convoi de ravitaillement en direction de Djibo au Sahel est la cible d’une attaque, le 26 septembre 2022, dans la localité de Gaskindé. On compte plusieurs morts, civils comme militaires. La déception est totale.

La grogne monte au sein de l’armée. Le 29 septembre 2022, des coups de feu se font entendre dans certains endroits de la capitale, Ouagadougou. Comme en janvier, il est question d’un mouvement d’humeur d’une partie de la troupe. Au fil du temps, la situation prend une autre tournure au point que l’on évoque une énième tentative de coup d’Etat. Le lendemain 30 septembre, le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères opèrent une rectification de la trajectoire de la Transition.

Il est reproché au lieutenant-colonel de s’être écarté de la priorité de la Transition, à savoir le retour de la sécurité, pour se complaire dans une aventure hasardeuse. Le 14 octobre 2022, une nouvelle Charte de la Transition est signée et le capitaine Ibrahim Traoré est désigné président de la Transition. Comme son prédécesseur Damiba, il sacrifie au rituel de la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2022.

Le même jour dans la soirée, il nomme l’avocat Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla qui forme aussitôt son gouvernement le 25 octobre. La priorité des priorités de ce gouvernement demeure la reconquête de l’intégralité du territoire national et le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine.

Tour à tour, le capitaine échange avec les différentes composantes de la société. Sa rencontre avec la classe politique marque les esprits tant il a, sans langue de bois, dépeint la situation de délitement dans laquelle se trouve le pays et l’incurie de tous devant ce désastre. Il fustige au passage la méchanceté qui a rendu certains Burkinabè des laissés-pour-compte dans leur propre pays.

Autre fait marquant des premiers pas du capitaine à la tête du pays, il abroge le décret qui avait revu à la hausse la rémunération des membres du gouvernement et présidents d’institutions en avril 2022 pour reconsidérer celui de 2008. Lui-même décide de garder son salaire de capitaine. Sur le terrain de l’offensive militaire contre l’hydre terroriste, des ravitaillements en direction des zones occupées se font par voie aérienne au profit des populations.

La province des Banwa et son chef-lieu Solenzo vivent sous le diktat des groupes armés terroristes depuis quelques mois. L’opération « Feleho » qui signifie « reprendre ce qui nous appartient » en langue bwamu lancée le 1er décembre connait des résultats tangibles sur le terrain. Solenzo et ses environs sont en train de renaitre après cette parenthèse douloureuse.

D’ailleurs, c’est de cette localité que le président de la Transition a livré son message du nouvel an à ses compatriotes. Un symbole choisi à propos pour montrer la volonté de débarrasser le territoire des hordes de terroristes. L’éclaircie tant espérée par les Burkinabè sera-t-elle au rendez-vous en 2023 ?

Bien malin qui saura y répondre. Une chose est sûre. Le péril sécuritaire a ouvert un autre front, celui de l’instabilité institutionnelle qui compromet toutes les initiatives de développement. Comme il est dit souvent, les épreuves sont des moments d’introspection et de grandes décisions. Osons espérer que les Burkinabè dans leur diversité sauront tirer des leçons de cette crise multidimensionnelle pour sortir le pays de l’ornière.

Karim BADOLO