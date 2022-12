Aéroport international de Bobo-Dioulasso : la relance des activités d’exploitation prévue en 2023

La délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins a présenté ses vœux pour l’année 2023 aux populations de la région, le vendredi 30 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Il en ressort que 2023 connaitra la mise en œuvre de la stratégie régionale de la culture et de son économie et la relance des activités d’exploitation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso.

« L’année 2022 qui s’achève a été particulièrement éprouvante pour nos vaillantes populations de la région des Hauts-Bassins sur le plan sécuritaire ». C’est par ce constat que le premier vice-président de la délégation spéciale (PDS) régionale des Hauts-Bassins, Mahamadou Barry a débuté ses vœux du nouvel an 2023 aux populations, le vendredi 30 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso.

M. Barry a ensuite égrené les réalisations effectuées en 2022 par sa structure malgré le contexte sécuritaire difficile, notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’agriculture, la culture, l’eau, l’élevage, l’assainissement et l’énergie.

Il a poursuivi que ces résultats ont été engrangés grâce aux concours des partenaires de la délégation spéciale régionale et de l’ensemble de la population.

Pour les chantiers de l’année 2023, le vice-PDS a signifié que sa structure jettera d’autres passerelles vers un avenir « promoteur » avec tous les acteurs dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la modernisation de l’administration, du tourisme, la formation professionnelle, les infrastructures routières, de l’éducation, de la santé, de la promotion des droits humains, de l’emploi des jeunes et des femmes, de l’agriculture et de la sécurité.

Il a ainsi cité, d’une part l’achèvement du processus du schéma régional d’aménagement et de développement durable des Hauts-Bassins.

De l’autre, Mahamadou Barry a précisé que la nouvelle année connaitra la mise en œuvre de la stratégie régionale, de la culture et de son économie et la relance des activités d’exploitation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso à travers sa mise en norme.

Pour ce faire, il a appelé à l’union des filles et fils pour une région prospère et débarrassée des actes terroristes. Il a conclu en sollicitant des autorités coutumières, religieuses et des personnes ressources, de prier pour le retour définitif de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Amadou SIDIBE

(Stagiaire)