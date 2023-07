Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, Premier ministre : « Ce qui arrive au Burkina Faso est la faute des parents, des éducateurs, des institutions »

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé, le 4 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso, la cérémonie régionale de montée des couleurs nationales, au Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPI-B). Le chef du gouvernement a invité les Burkinabè à se mettre ensemble pour porter encore plus haut le drapeau.

Situé dans la zone industrielle, le Centre de formation profession- nelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPI-B) est un complexe moderne de formation professionnelle. C’est ce centre qui a accueilli la cérémonie tournante de montée des couleurs dans la région des Hauts-Bassins présidée par le Premier ministre, Joachimson Kyélem de Tambela, le 4 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso.

Tôt le matin, membres du gouvernement, autorités administratives et coutumières, personnel et apprenants du CFPI-B ont convergé sur ce site pour cette montée des couleurs. A la fin du cérémonial, le Directeur général (DG) du CFPI-B, Bakary Millogo, a soutenu que cette cérémonie revêt un caractère particulier pour le centre, car elle constitue une occasion pour transmettre aux apprenants, aux jeunes et aux acteurs du changement social, des idéaux et des valeurs cardinales de patriotisme, de cohésion sociale et de vivre- ensemble. M Millogo a laissé entendre que l’école met en œuvre les nouvelles orientations du gouvernement en matière de formation, avec pour but de développer de nouveaux dispositifs, à travers des offres de formation professionnelle basées sur les métiers.

Cette vision, à entendre le DG du CFPI-B, contribuera, entre autres, à renforcer l’accès du public cible à des formations professionnelles diversifiées et adaptées, correspondant aux besoins de l’économie et du marché du travail. Elle vise aussi, selon lui, à augmenter et à diversifier les offres de formation au profit d’un plus grand nombre de bénéficiaires, tout en réduisant les durées de formation.

« Toute chose qui contribuera à apporter des réponses aux besoins d’employabilité et d’insertion professionnelle de plus en plus élevés des jeunes et des femmes sur le marché du travail », a-t-il dit.

Monter plus haut le drapeau

La Secrétaire générale de la region (SGR) des Hauts-Bassins, Mariama Konaté a, pour sa part, passé en revue les faits majeurs de la vie de la région au cours du mois écoulé et appelé la population à plus de prudence en ces temps pluvieux.

Pour le Premier ministre, Joachimson Kyélem de Tambela, la montée des couleurs est un acte lourd de sens. « Il ne faut pas que la montée des couleurs soit un acte habituel, folklorique, dénudé de sens au fond de nous-mêmes. Si actuellement notre pays est déchiré par des troubles fratricides, c’est parce qu’on a perdu le sens du drapeau. Quand on a le sens du drapeau, on ne se combat pas, on se met ensemble pour faire monter plus haut le drapeau », a-t-il insisté.

Le chef du gouvernement a ainsi regretté que certains acteurs n’aient pas su transmettre aux jeunes le sens de la patrie « Ce qui arrive au Burkina Faso est la faute des parents, des éducateurs, des institutions qui n’ont pas su insuffler le sens de la patrie à tous ces jeunes au moment où il le faut. Cela doit nous interpeller », a déploré le locataire de la Primature. Il a invité les jeunes, les populations à s’inspirer des combats de Guimbi Ouattara ou de Tiefo Amoro pour la souveraineté et l’indépendance.

« Il faut prendre conscience que c’est à nous que revient la construction du pays, la lutte pour la paix, pour qu’ensemble nous amenions le drapeau du Burkina Faso encore plus haut », a-t-il lancé. Au terme de la montée des couleurs, le Premier ministre a visité certains ateliers de la structure qui a ouvert ses portes à la rentrée académique 2017-2018.

Adaman DRABO