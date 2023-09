Architecture : Le burkinabè Francis Kéré lauréat du prix Praemium Imperiale

Apres avoir été sacré prix Pritzker en 2022, considéré comme le prix Nobel d’Architecture, l’architecte burkinabè, Francis Kéré a remporté le prix Praemium Imperiale dans la catégorie architecture le 12 septembre dernier à Paris lors de la célébration de la 34e édition du « Nobel des arts ».

Francis Kéré, le natif de Gando, localité située dans la province du Boulgou a inscrit son nom au palmarès de l’Architecture mondiale.

En 2004 déjà, il est lauréat du prix «Aga Khan Award for Architecture», 5 ans après soit en 2009, il remporte le «Global Award For Sustainable Architecture», et en 2017 le «BSI Swiss Architectural Award» et le prix Prince Claus.

L’architecte burkinabè a su adapter les techniques préindustrielles au contexte africain à travers l’usage de matériaux locaux tels que la terre, du granit, du bois dans ses réalisations.

Le Praemium Imperiale, le prix qu’il vient de remporter à Paris, compte parmi les prix artistiques les plus importants au monde. Il est décerné chaque année depuis 1989 par la Japan Art Association dans cinq catégories : peinture, sculpture, architecture, musique et théâtre/cinéma.

