Bac 2023 : une chronique de Sidwaya, objet d’un sujet

Kantigui a été heureux d’apprendre que le chroniqueur du quotidien Sidwaya, Clément Zongo, a vu l’une de ses chroniques faire l’objet d’un sujet de français, au cours de cette session du Baccalauréat 2023. En effet, c’est la chronique du vendredi 18 juin 2021, intitulée “Le mirage africain” qui a été retenue comme sujet du second tour du Bac série A4. Kantigui félicite Clément Zongo qui fait toujours honneur au quotidien Sidwaya à travers ses œuvres dont l’intérêt social n’est plus à démonter.

Houndé : le bélier qui a failli gâcher la fête

Kantigui s’est rendu le weekend dernier à Houndé, pour une visite à son ancien tuteur. Dans ses balades dans la cité de l’os, il a appris que la fugue du bélier de Tabaski d’une autorité de la localité a failli gâcher le programme de la fête de Tabaski célébrée quelques jours plus tôt. Selon les sources de Kantigui, c’est au moment du démarrage du cortège de la délégation chargée d’aller saluer les fidèles musulmans que l’autorité a été informée par un appel téléphonique que son bélier de Tabaski s’est échappé. A ce qu’il paraît, cette nouvelle à quelques heures de l’immolation du mouton de Tabaski a immobilisé le cortège pendant un bout de temps, plongeant les autres membres de la délégation qui n’y comprenaient rien, dans une impatience déconcertante. Il est revenu à Kantigui que l’autorité a dû multiplier les appels et solliciter les services d’un proche pour rechercher l’animal. Fort heureusement, le bélier a été retrouvé au grand bonheur de tous.

Bittou: le manque de connexion internet fragilise les activités

Selon des informations dignes de foi parvenues à Kantigui, la ville de Bittou, dans le Centre-Est, manque de connexion internet depuis trois jours. De même, souligne l’interlocuteur de Kantigui, le réseau d’appel téléphonique le plus utilisé dans la zone n’est plus disponible. L’informateur de Kantigui a indiqué que les conséquences de cette situation sont déjà palpables dans la localité, ce d’autant plus que tous les secteurs d’activités, dans le public comme dans le privé, sont presque au ralenti. De ce qui se dit, de tels désagréments sont courants dans la ville de Bittou. Kantigui se demande alors ce qui peut en être l’origine et appelle à ce que les responsables de ces opérateurs de téléphonie trouvent des solutions appropriées pour le bien des populations.

