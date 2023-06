Banque africaine d’import-export : le jubilé de perle célébré à Accra

La Banque africaine d’import-export tient, du 18 au 21 juin 2023 à Accra, au Ghana, sa trentième assemblée générale annuelle couplée à ses 30 ans d’existence. Durant quatre jours, les participants vont échanger sur les activités menées par la banque depuis sa création mais aussi sur les perspectives afin de bâtir une Afrique prospère.

Entrepreneurs, dirigeants, actionnaires et partenaires de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) sont réunis à Accra dans la capitale ghanéenne pour réfléchir sur le thème : « Concrétiser la vision, créer la prospérité pour les Africains ». C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle couplée cette année aux 30 ans d’existence de la banque, du 18 au 21 juin 2023. Créée en 1993, Afreximbank a, depuis lors, réalisé de nombreuses activités pour le développement du commerce intra-africain. Selon le Dr Ernest Yedu Addison, gouverneur de la Banque centrale du Ghana, le thème de ce trentenaire est en adéquation avec les défis auxquels fait face le continent africain à savoir le redressement de l’économie africaine et l’amélioration du commerce après la crise de la pandémie de la COVID-19.

« Les interventions d’Afreximbank sont nombreuses, notamment dans le commerce, les industries, les finances, le numérique … Au cours des trente années, la banque a réalisé plusieurs activités qui ont soutenu le développement du commerce. Près de 600 banques commerciales ont reçu, par exemple des appuis pour financer le commerce intra-africain », a témoigné Dr Ernest Yedu Addison. Il a ajouté que son pays a bénéficié d’un soutien de 50 millions de dollars en 2014, lorsqu’il traversait une crise économique. Le secrétaire exécutif de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), Wamkele Mene a relevé que la banque panafricaine a été le chef de file du financement du commerce intra-africain. A l’écouter, dès la création de l’Union africaine, il y a eu un projet de création d’une banque avec pour objectif l’intégration économique du continent et aujourd’hui Afreximbank a su jouer ce rôle. « Nous devrons préparer l’avenir avec la banque car en tant qu’Africains, nous avons le devoir de créer de la prospérité », a-t-il lancé. Pour l’ancien président du Niger et champion africaine de la ZLECAF, Mahamadou Issoufou, la crise de la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne constituent des menaces pour le commerce africain mais celles-ci peuvent être également une opportunité de réduire la dépendance du continent sur le plan alimentaire, par exemple.

Des solutions spécialisées pour le commerce

« Notre ambition est de promouvoir le commerce intra-africain afin de réaliser l’Afrique que nous voulons. Afreximbnak est un acteur clé dans l’accélération de ce processus. Elle l’a fait depuis des années à travers des appuis aux Etats mais aussi à la ZLECAF », a renchéri Mahamadou Issoufou. Dans la dynamique de favoriser le commerce intra-africain, Afreximbank a lancé, à l’occasion de son assemblée générale, AfrexInsure, une filiale de gestion d’assurance qui propose des solutions spécialisées pour le commerce et les investissements liés au commerce à travers l’Afrique. Les responsables de la filiale ont indiqué que son objectif est de fournir un point d’entrée unique pour tous les besoins d’assurance spécialisés afin d’aider à gérer de manière optimale les risques connexes pour le commerce. Elle va s’appuyer sur son expertise en matière de risque en utilisant sa présence à l’échelle du continent et sa profonde compréhension du marché africain pour fournir des solutions autour de la manutention du fret, de la construction, des opérations et de l’énergie des secteurs essentiels à la croissance et à l’établissement du commerce et investissements intercontinentaux. Le président du Conseil d’administration d’Afreximbank, Benedict Oramah a expliqué qu’AfrexInsure va faciliter l’assurance des risques spécialisés afin d’aider les entreprises des pays membres de la banque panafricaine à atténuer le problème de l’Afrique qui doit compter sur des partenaires externes pour concevoir la résilience économique et le développement du continent.

Joseph HARO (Collaborateur) A Accra, au Ghana