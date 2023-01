Bogandé : des revendeurs d’essence braqués

La pénurie d’essence constatée depuis quelques semaines dans la région de l’Est est une aubaine pour certains gérants de stations-service, pompistes et revendeurs, a constaté Kantigui. En effet, ces pompistes et gérants de stations préfèrent livrer l’essence aux revendeurs qui, en retour, leur paient des pourboires avant de s’adonner à une spéculation inimaginable.

Kantigui a ouï dire que ce « deal » sur le dos de la population a tourné au vinaigre dans une station-service à Bogandé, chef-lieu de la province de la Gnagna. Selon les faits qui lui ont été rapportés, des revendeurs ont été victimes d’une attaque à main armée, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 décembre 2022, alors qu’ils se faisaient servir, en catimini, dans une station-service située en zone périphérique de la ville.

Les bandits auraient emporté plus d’un million de F CFA. En fait, comme à leur habitude depuis le début de la pénurie, les victimes du braquage s’étaient rendues à la station, ce jour, à une heure indue, malgré le couvre-feu. Scénario parfait pour les bandits qui sont passés à l’action immédiatement. Ainsi ce deal nocturne qui allait rapporter gros à chaque partie a tourné à la désillusion. Pour Kantigui, cette situation aurait pu être évitée si certains gérants de stations-service, pompistes et revendeurs d’essence ne s’adonnaient pas à des pratiques malsaines rien que pour se faire des sous.

Solenzo : retour progressif des réseaux téléphoniques

Kantigui s’est fait l’écho, en août 2022, du fait que les pylônes des compagnies de téléphonie mobile avaient été saccagés par les hommes armés, plongeant la ville de Solenzo dans une grande difficulté de communication. Depuis lors, la population avait fait recours à la rédaction des lettres (comme au bon vieux temps) quand elle était dans le besoin de communiquer avec des tiers d’autres localités du Burkina Faso.

Des informations qui parviennent à Kantigui, tout ceci n’est désormais qu’un mauvais souvenir. En effet, lui a-t-on dit, l’opération de libération de la province des Banwa par les Forces de défense et de sécurité (FDS) avec leur arrivée à Solenzo a accéléré les choses et la population avait été informée de la restauration très prochaine des réseaux de télécommunication.

Depuis le mercredi 28 décembre 2022, a donc appris Kantigui, le réseau Orange est disponible et les téléphones portables longtemps rangés sont de nouveau opérationnels. Kantigui se réjouit pour les populations de la province et appelle de tous ses vœux, le retour définitif de la sécurité dans la province et partout au Burkina Faso.

Boukary Kaboré dit “le Lion” honoré par le Premier ministre

En ce début d’année 2023, Kantigui a fait un tour à Poa, commune rurale située à un jet de pierre de Koudougou, dans la région du Centre-Ouest. Là, il a été agréablement surpris d’apprendre que le premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a fait récemment un tour dans cette localité pour rendre visite à Boukary Kaboré, dit “ le Lion “ qui a, ces derniers temps, des soucis de santé.

Cet ancien compagnon de feu le capitaine président Thomas Sankara a marqué positivement l’esprit de nombreux Burkinabè pendant la période de la Révolution. Cette initiative du chef du gouvernement a été fortement saluée par les ressortissants de Poa, à commencer par les chefs coutumiers. Au moment où le Burkina Faso vit une situation sécuritaire difficile, ces derniers y voient une manière pour les autorités de la Transition de prôner le vivre-ensemble et de renforcer la cohésion sociale entre les populations.

Kantigui voit également d’un bon œil ce déplacement de Me Kyélem de Tambèla dans le “fief” du Lion. Car c’est ensemble, main dans la main, que les Burkinabè pourront relever les défis de l’insécurité et du développement du pays.

