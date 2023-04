Burkina : Adoption d’un décret pour valoriser les tissus traditionnels

Le gouvernement burkinabè a adopté hier vendredi 28 avril 2023, en conseil de ministres, un décret portant promotion du port du DAN FANI, du KOKO DUNDA et autres tissus traditionnels, pour des raisons économiques et identitaires.

« L’objectif principal visé est de promouvoir l’identité culturelle burkinabè et de dynamiser l’économie nationale par le développement de l’esprit créatif ».

Les enjeux liés à la production et à la consommation du FASO DAN FANI, du KOKO DUNDA et des autres tissus traditionnels sont d’ordre économiques et surtout identitaires. Ils s’inscrivent dans la dynamique du : « produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ». L’adoption de ce décret vise à favoriser la production et la consommation des tissus locaux en vue d’un développement endogène du Burkina Faso. »

Sidwaya.info