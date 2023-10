Burkina Faso : des experts balisent le terrain pour une mise en œuvre réussie du programme nucléaire

Un comité de prospection pour le développement de centrales nucléaires au Burkina Faso et l’ancien Secrétaire Exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Dr Lassina Zerbo se sont rencontrés ce jeudi 12 octobre 2023 à Ouagadougou, afin de baliser le terrain pour « une mise en œuvre réussie du programme nucléaire au Burkina Faso ».

L’information est donnée par la direction de communication du ministère en charge de l’Energie.

A l’issue de ces échanges, les participants entendent déterminer les préalables pour la mise en œuvres des centrales nucléaires, identifier les contraintes techniques, juridiques et environnementales et de proposer des solutions pour une mise en œuvre efficiente.

Selon Dr Lassina ZERBO « le Burkina ne doit pas rester en marge du nucléaire, qui comporte un avantage certain non seulement pour le citoyen lambda mais aussi pour le développement économique et industriel dans lequel l’énergie électrique reste un défi majeur à relever».

L’expert a expliqué que le nucléaire reste une « solution incontournable » dans tous les secteurs d’activités tels que l’agriculture, l’élevage, la médecine, l’énergie, etc.

Sidwaya.info