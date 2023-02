Burkina : Le ministre chargé de l’Administration Territoriale échange avec les chefs de circonscription administrative

Le ministre en charge de l’Administration Territoriale, Colonel Boukaré Zoungrana, a présidé le vendredi 17 février 2023 à Ouagadougou, la conférence annuelle des chefs de circonscription administrative (CCA). Cette rencontre a été placée sous le thème : « Organisation générale de la sécurité nationale et conduite des délégations spéciales : place et rôle des chefs de circonscription administrative ». La conférence a réuni l’ensemble des gouverneurs, des hauts commissaires et des préfets, ainsi que des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS) des régions administratives. La rencontre avait pour objectif de traduire les missions et les priorités de la transition aux chefs de circonscription administrative.

« C’est un cadre d’échange qui permet à ces chefs de circonscription administrative là de voir dans quelle mesure ils peuvent remplir leur mission à la satisfaction des populations pour lesquelles ils sont placés dans ces différentes circonscriptions », a-t-il affirmé.

Au cours de cette conférence, les participants ont abordé la question de la politique de sécurité nationale en cours d’adoption. Pour le ministre, cette question prend en compte la participation de la population dans l’adoption de la sécurité.

« Cette politique de sécurité nationale a été élaborée en 2017 et a connu plusieurs étapes successives et jusque-là n’est pas encore adoptée, mais est dans le circuit d’adoption. Donc, c’est pour permettre à tous les citoyens de participer à la sécurité nationale en tant que référentiel national en matière de sécurité », a confié le Colonel Boukaré Zoungrana.

Sidwaya.info