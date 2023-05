Chine-Burkina : Une coopération fructueuse au bénéfice des deux peuples

Le cinquième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso a été célébré par l’Ambassade du Burkina Faso en Chine le vendredi 26 mai 2023.

Le 26 mai 2018, le Burkina Faso renouait ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine après 24 ans d’interruption. Cinq après, cette coopération a grandi et porté de nombreux fruits au bénéfice des deux peuples. Ce sont ces fruits qui ont été célébrés lors d’une cérémonie organisée par l’Ambassade du Burkina Faso en Chine le jeudi 26 mai 2023 à Pékin.

Cette célébration a été l’occasion pour les représentants des autorités burkinabè à Pékin de magnifier l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lient « le pays des Hommes intègres » à « l’Empire du milieu ».

Une coopération qui s’est traduit par des actes concrets dans plusieurs domaines autant politiques que économiques. En effet, depuis le rétablissement de l’axe Pékin-Ouagadougou, a indiqué le Chargé d’affaires auprès de l’Ambassade du Burkina Faso en Chine Issa Joseph Paré, des visites réciproques d’amitié et de travail ont été organisées.

Aussi, en 2018 et 2021, le Burkina Faso a connu une participation « remarquée » au 7ème et 8ème conférence du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). En outre, la coopération politique entre les deux pays s’est manifestée par des soutiens réciproques dans les instances internationales.

Au plan économique, M. Paré a noté qu’en cinq ans de coopération, le Burkina Faso a bénéficié d’une Aide publique au développement (APD) de 87 milliards 19 millions de FCFA et de prêts à taux concessionnel d’une valeur de 47 milliards de FCFA. Ce qui a permis selon lui d’atteindre des résultats concrets dans la plupart des axes clés de développement à savoir la santé, l’éducation, l’agriculture, la lutte contre l’insécurité, etc.

En outre, a ajouté le Chargé d’affaires, les cinq années de coopération ont vu un renforcement des échanges économiques entre les deux pays, résultat des politiques favorables adoptées de part et d’autre pour les faciliter.

À ce jour, a-t-il indiqué, le Burkina Faso constitue un marché important pour de nombreuses entreprises chinoises dont un bon nombre y sont déjà installées tandis que d’autres, restées en Chine, sont en partenariat avec des entreprises burkinabè.

« Si l’avènement de la pandémie à COVID-19 a ralenti le dynamisme de la coopération entre les deux pays, l’amitié entre les deux peuples a encore été exemplaire durant cette épreuve », a affirmé Issa Joseph Paré.

Solidarité face à la COVID

De ce qu’il a dit, la Chine a exprimé sa solidarité au Burkina Faso dans ses efforts pour empêcher l’expansion de la pandémie du Covid-19 en lui offrant 1 400 000 doses de vaccin Sinopharm suivi d’un accompagnement technique.

Au regard de tous ces exemples qui ne sont qu’une infirme partie des acquis engrangés dans le cadre de la coopération sino-burkinabè, le Burkina Faso peut se réjouir, selon M. Paré, du renforcement continu de ses relations bilatérales avec ce partenaire stratégique de premier plan qu’est la République Populaire de Chine.

Il a donc saisi l’opportunité pour traduire ses sincères remerciements et sa profonde gratitude aux plus hautes autorités chinoises pour tous les efforts qu’elles ne cessent de déployer en vue de consolider les excellentes relations entre les deux pays.

Les mêmes remerciements sont venus des plus hautes autorités du Burkina en l’occurrence la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur Olivia Rouamba.

Dans un message lu par Daouda Bitié, ministre conseiller à l’Ambassade du Burkina Faso en Chine, elle s’est réjouie du fait que les deux pays ont parcouru un long chemin dans la mise en place des fondements de relations marquées du sceau de la diversité, de l’esprit de coopération fructueuse et de la concordance des vues sur les différentes questions d’intérêt commun.

Pour elle, la commémoration de ce cinquième anniversaire constitue une occasion d’imprimer aux relations politiques, commerciales et économiques entre les deux pays une impulsion nouvelle pour les hisser au niveau de relations privilégiées.

Elle a appelé à une implication plus large du secteur privé dans les deux pays et à l’adoption de partenariats public-privé pour optimiser l’exploitation des potentialités économiques de part et d’autre. Elle a par ailleurs salué les initiatives prises par les deux gouvernements à travers les consultations bilatérales en vue de finaliser un nouveau référentiel en phase avec le plan d’action de Dakar et couvrant des domaines vastes et appropriés pour le développement du Burkina Faso.

Olivia Rouamba a réaffirmé la volonté de l’ambassade du Burkina Faso à travailler de concert avec les autorités chinoises et l’ensemble des structures disponibles pour promouvoir davantage les échanges et la coopération entre les deux pays.

Défendre des intérêts communs

Les autorités chinoises ont aussi manifesté leur volonté de développer la coopération avec le « pays des hommes intègres ».

« La Chine continuera de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour explorer en toute indépendance une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et entend travailler avec lui pour se prêter mutuellement un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d’autre et défendre ensemble les intérêts communs des pays en développement ainsi que l’équité et la justice internationales », a déclaré Zhang Bin, Directeur général adjoint d’Afrique du ministère des Affaires étrangères chinois.

Pour lui, la modernisation à la chinoise non seulement contribue au développement de la Chine mais offre aussi de nouvelles opportunités de développement au Burkina Faso et aux autres pays africains.

« La Chine et le Burkina Faso doivent être des partenaires engagés pour le développement et rechercher les bénéfices mutuels », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs noté que la Chine travaillera en étroite coordination avec le Burkina pour faciliter l’accès au marché chinois à davantage de produits compétitifs burkinabè et encourager et les investissements et le développement au Burkina Faso de plus d’entreprises chinoises performantes et crédibles.

« Nous travaillerons à renforcer les échanges et l’inspiration mutuelle entre nos deux civilisations, élargir les échanges humains dans différents domaines et ouvrir de nouvelles perspectives de l’interaction culturelle et du rapprochement des peuples », a-t-il déclaré.

Il s’est dit convaincu que grâce aux efforts conjoints des deux parties, l’arbre de la coopération sino-burkinabè portera des fruits abondants et le navire de l’amitié sino-burkinabè avancera solidement vers un meilleur avenir.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)