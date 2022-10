Cohésion sociale au sein des communautés à Bissighin et Bassinko : Plantation d’arbres et lecture de coran pour renforcer les liens

Des musulmans du quartier Bissighin à la sortie nord-ouest de Ouagadougou qui ont entrepris de cultiver et de renforcer les liens de cohésion sociale au sein des entités religieuses et coutumière de de leur localité et de Bassinko ont initié, les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, une activité de reboisement et de lecture du coran.

La cohésion sociale au sein des entités religieuses et coutumières de Bissighin et de Bassinko, quartiers de Ouagadougou, préoccupe des musulmans. Dans l’optique de renforcer davantage les liens entre les différentes communautés vivant dans ces quartiers, des musulmans de Bissighin organisent habituellement le Zigr Bissighin (une séance de prières) tous les trois mois afin d’implorer la grâce de Dieu pour le retour de la paix au Burkina.

A cette occasion, ils ont initié une série d’activités, impliquant ainsi les communautés coutumières et la paroisse Saint Jean Baptiste de Bassinko. Toutes les entités réunies ont reboisé quatre sites, le samedi 16 octobre 2022, à Bassinko. Il s’agit du terrain de la grande mosquée, la paroisse Saint Jean Baptiste, la cour du Naaba Saaga de Bassinko et l’espace du chef de terre.

Selon le responsable du groupe des musulmans, Daouda Bologo, cette activité de plantation d’arbres vise à consolider les relations entre les différentes entités de la société et renforcer la cohésion sociale entre les acteurs. « Avant la mise en œuvre de l’activité, nous sommes allés vers les autorités coutumières et religieuses pour demander leurs bénédictions et accompagnements pour sa réussite », a-t-il indiqué. Le groupe a mis en terre 20 plants fruitiers et ombragés tels les pommes d’acajou.

Le représentant du parrain, Rasmané Tapsoba a encouragé les initiateurs à persévérer dans cet esprit de recherche de la paix et de la cohésion sociale qui est gage du développement. Le Naaba Saaga de Bassinko a remercié les organisateurs pour leur initiative. Il a confié que cette activité de reboisement a permis de créer et renforcer la cohésion sociale entre les musulmans, les chrétiens et les coutumiers. Selon lui, planter un arbre est bénéfique pour toute la société. Le responsable de la coordination Saint Jean Baptiste de Bassinko, Alexandre Zongo, a aussi remercié le groupe pour sa belle initiative visant à renforcer le vivre-ensemble au sein des religieux et coutumiers.

En plus de la plantation d’arbres, les initiateurs ont aussi célébré en différé la fête de Maouloud en organisant une séance de prières et de lecture du coran, le dimanche 17 octobre 2022. L’objectif visé est de rappeler la naissance du prophète Mohamed (Saw) et de rendre grâce à Dieu pour sa protection.

Wamini Micheline OUEDRAOGO