Commune de Pô : 250 burkinabè rapatriés du Ghana

Dans la journée du 11 juillet 2023, 250 Burkinabè ont été rapatriés du Ghana et accueillis à l’école A de Dakola dans la commune de Pô par les autorités locales.

Pour marquer sa solidarité envers ses compatriotes, le gouvernement Burkinabè a dépêché deux ministres sur le site d’accueil ce jour 12 juillet 2023. Il s’agit des ministres de l’Action humanitaire Nandy Somé/Diallo et celui délégué à la Sécurité Mahamadou Sana. Ces Burkinabè ont été rapatriés sans aucun minimum (vêtements, vivres et argent) et sans

aucune concertation au préalable, a indiqué Nandy Somé, ministre de l’Action humanitaire avant d’ajouter que des produits de première nécessité seront envoyés ce 12 juillet 2023. Selon les services de l’action sociale, 85 femmes, 35 hommes et 130 enfants ont été enregistrés.

