Comoé : son téléphone le trahit après avoir provoqué un accident

Dans sa ronde le weekend dernier, Kantigui a été intrigué par un fait insolite qui s’est produit dans la cité Paysan noir. Kantigui a appris, dans un « grin » de thé, qu’un accident de la circulation est intervenu à l’intersection des géants feux tricolores que vous rencontrez une fois dans la ville de Banfora. Selon le chef de « grin », un adolescent aurait intentionnellement « brûlé le feu rouge » avant d’aller percuter un motocycliste qui avait remorqué une autre personne.

L’impact du choc a balancé les deux usagers dans un fossé d’où ils sont sortis avec des blessures. Sans la moindre compassion ni de panique, l’adolescent n’a même pas pris une seconde pour freiner ou jeter un coup d’œil sur ce qu’il venait de provoquer. Aussitôt et à tombeau ouvert, il a continué son chemin. Manque de pot pour lui et heureusement pour les victimes, il va laisser un élément précieux sur le lieu.

En effet, les premiers badauds et autres personnes qui sont venus au secours des victimes ont ramassé son téléphone portable qui y est tombé au moment de l’impact. Très-très rapidement, avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers et de la police, ces badauds avaient fait le boulot en démasquant le fugitif. Pour y arriver, ils ont immédiatement appelé le dernier numéro du journal d’appels.

La personne au bout du fil a donné l’identité du propriétaire du portable et a déclaré le connaître. Un autre contact confirmera aussi et a même affirmé connaître le géniteur du jeune homme. C’est ainsi que le père a été informé de la situation. Interrogé par ce dernier, le fils est resté bouche bée avant de reconnaître son forfait. Tout en déplorant ce comportement incivique, Kantigui saisit l’occasion pour appeler à plus de civisme dans la circulation.

Province de la Kossi : le karité menacé de disparition

Kantigui, de passage à Nouna, a fait le constat amer sur la rareté du karité. En voulant chercher à comprendre l’origine de la disparition de ces espèces végétales dont l’importance n’est plus à démontrer, Kantigui a reçu l’information que ces arbres sont abattus par des personnes pour en faire du bois de chauffe. Les localités concernées par cet écocide sont principalement Nouna, Tonkoroni, Mourdié et bien d’autres localités de la province de la Kossi. Kantigui lance un appel aux populations desdites localités pour l’abandon de cette pratique.

Il invite par ailleurs les autorités des localités concernées a une prise de mesures fortes pour mettre fin à l’abattage massif du karité. Dans cette même dynamique, Kantigui estime qu’il serait indiqué que le ministère en charge de l’environnement prenne des actions dans le sens de protéger cette espèce végétale dont les populations rurales tirent beaucoup d’avantages.

Cité relai de Dédougou : l’identification des parcelles a commencé

La semaine dernière, Kantigui a évoqué la situation de la cité relais de Dédougou. Il se demandait à quand l’identification des parcelles. Il a été agréablement surpris, le lendemain de l’écrit que les opérations d’identification ont bel et bien commencé. Mieux, selon la source de Kantigui, environ 500 parcelles avaient été identifiées à cette date et le travail se poursuivait. Kantigui salue l’initiative des autorités administratives régionales qui ont œuvré à débloquer cette situation qui n’avait que trop duré.

En rappel, en octobre 2020, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a lancé l’opération « Cité relais de Dédougou ». Une opération qui entrait dans le cadre du Projet 40 000 logements qui a permis, en novembre 2020, d’attribuer par tirage au sort 2 800 parcelles d’habitation et 250 parcelles commerciales. A l’issue du tirage, un bref délai avait été accordé aux bénéficiaires des parcelles pour s’acquitter des frais y relatifs. Mais depuis, le processus avait été interrompu.

