Conférence parlementaire Russie-Afrique : « Le Burkina Faso est notre priorité », dixit Volodine Viatcheslav, président de l’Assemblée nationale russe

A la tête d’une délégation, le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a pris part, les 19 et 20 mars 2023 à Moscou (Russie), à une conférence parlementaire internationale dénommée « Russie-Afrique dans un monde multipolaire ».

C’est un accueil chaleureux que les membres du comité d’organisation ont réservé au Président Ousmane Bougouma et aux députés qui l’accompagnent, en présence des autorités parlementaires russes représentées par le député du parti libéral démocratique de la région sibérienne, chef du comité pour l’éthique régionale et autonomie de gestion administrative locale, Alexey Didenko. Le pays des Hommes intègres est arrivé à ce sommet avec des objectifs clairs et précis : actionner le levier de la diplomatie parlementaire pour renforcer l’axe Ouagadougou-Moscou et saisir des opportunités profitables au Burkina Faso sur les plans sécuritaire et économique.

Le président de l’ALT reçu “en priorité” à la Douma

Pour l’essentiel, les parti-cipants à ce grand sommet ont passé en revue des sujets d’actualité, en l’occurrence «la sécurité indivisible, opportunités et contributions des parlementaires ». En marge de cette conférence parlementaire internationale Russie-Afrique pour un monde multipolaire, le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT) a été reçu en audience officielle par son homologue russe. Un tête-à-tête d’environ une heure de temps qui a permis au Dr Ousmane Bougouma et à Volodine Viatcheslav d’évoquer la coopération interparlemen-taire entre les deux pays, tout en ne perdant pas de vue des questions cruciales telles que la sécurité et le développement socio-économique. A l’issue de leurs échanges, les deux présidents d’Assemblée ont annoncé à la presse des visites officielles mutuelles et la création de cadres de coopération comme les groupes d’amitié et de travail. Pour l’hôte de cette conférence, le Burkina Faso est à ses yeux une priorité. On comprend donc aisément que de la quarantaine de pays participant à cette grande messe parlementaire russo-africaine, la délégation burkinabè est la première à être reçue officiellement par le président de l’Assemblée nationale russe, la Douma d’Etat. « Ce n’est pas par ordre alphabétique, mais c’est pour montrer justement la place de priorité que la Russie veut accorder au pays des Hommes intègres », a déclaré le chef conseiller de la Chambre basse russe. Et cette étreinte entre les deux personnalités à la fin de leur entretien, en dit long sur la nature des futures relations entre les deux peuples sur le plan parlementaire, voire au-delà. C’est la 2e fois que le pays de l’Ours organise un sommet parlementaire, le premier du genre s’étant tenu, le 03 juillet 2019 toujours à Moscou, au sein de la Douma, en prélude au sommet russo-africain de Sotchi, fin du mois d’octobre de la même année.

DCRP/ALT