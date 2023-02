Contrôle de présence dans les services publics : la phase pilote officiellement lancée

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, a officiellement lancé l’opération de contrôle de présence, du service fait et des éléments de rémunération des agents publics de l’Etat, le lundi 20 février 2023, à Ouagadougou.

Assainir le fichier de paie des agents publics de l’Etat pour permettre au Burkina Faso d’honorer ses engagements de gestion des finances publiques demeure l’une des priorités du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP). A cet effet, le chef du département, Aboubacar Nacanabo, a officiellement lancé l’opération de contrôle de présence, du service fait et des éléments de rémunération des agents publics de l’Etat, le lundi 20 février 2023, à Ouagadougou. Selon lui, cette opération concerne, dans l’immédiat, les agents mandatés pour leur prise en charge par le Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’Etat (SYGASPE). L’initiative, a-t-il ajouté, va être élargie, par la suite, aux personnels des Forces armées nationales (FAN) et des Etablissements publics de l’Etat (EPE).

A l’écouter, la mise en œuvre du contrôle va passer par trois phases essentielles. « Il s’agit d’une phase pilote qui se déroulera du 20 février au 13 mars 2023 et concernera les agents du ministère en charge de l’économie, ceux des ministères disposant essentiellement de structures centrales et des institutions telles que la présidence du Faso, la Primature, le Secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, le Conseil économique et social, le Conseil supérieur de la communication, la Grande chancellerie. A l’issue de la phase pilote, une deuxième phase va engager et porter exclusivement sur les agents du ministère de l’Education nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, du 20 mars au 11 avril 2023. Une troisième et dernière phase concernera les personnels des autres départements ministériels du 20 mai au 6 juin 2023 », a précisé le ministre Nacanabo. Dans le but de faciliter le déroulement du travail, a-t-il indiqué, les agents sont autorisés à se faire enrôler dans le chef-lieu de région de leur choix.

« Ils peuvent télécharger la fiche individuelle de renseignements sur le site web du MEFP: www.finances.gov.bf, la remplir et la faire signer par leur supérieur hiérarchique immédiat. Les agents doivent se présenter avec la fiche à l’équipe d’enrôlement chargée de faire les vérifications nécessaires avant que la fiche ne soit récupérée afin d’avoir un suivi de façon effective», a-t-il expliqué. Pour lui, la double crise sécuritaire et humanitaire, à laquelle le Burkina Faso est confronté, commande une gestion efficiente des finances publiques pour prendre en charge les priorités du moment et contribuer au renforcement de la résilience. De ce fait, M. Nacanabo a rassuré les travailleurs du public et l’ensemble des Burkinabè qu’il ne s’agit ni d’une opération-billetage déguisée ni d’un contrôle du respect des horaires de service. A l’issue de la cérémonie d’ouverture, il s’est lui-même enrôlé.

Boukary BONKOUNGOU

Ousséni OUEDRAOGO

Estelle KONKOBO (Stagiaires)