Coopération Burkina-Russie : l’ambassadeur Alexey Saltykov reçu à la Primature

Le Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambèla a reçu en audience, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina, Alexey Saltykov, le jeudi 12 janvier 2023, à Ouagadougou.

La coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se renforce davantage. Elle a été passée en revue lors d’une audience que le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a accordée à l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Alexey Saltykov, le jeudi 12 janvier 2023 à Ouagadougou. Selon le diplomate russe, cette entrevue va permettre d’élaborer un programme de coopération bilatérale. « A partir de la feuille de route, nous allons voir ce que la Russie pourrait apporter au Burkina Faso dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme », a-t-il affirmé. Pour lui, le Président russe, Vladimir Poutine, fait beaucoup d’efforts en ce qui concerne la question du terrorisme. « En 2015, notre président avait annoncé l’initiative de créer une sorte de coalition entre les pays développés du monde pour lutter contre le terrorisme. Malheureusement cette initiative n’a pas eu de suivi », a rappelé l’ambassadeur de Russie au Burkina. Au-delà de la question sécuritaire, Alexey Saltykov a indiqué que le renforcement de la coopération bilatérale pourrait également concerner d’autres domaines de l’économie burkinabè. « Nous avons engrangé des succès malgré les sanctions qui ont été imposées à mon pays et je suis sûr que plusieurs domaines de coopération pourront intéresser nos partenaires burkinabè », a-t-il indiqué. P.

Oumar OUEDRAOGO

Roland KABORE (Stagiaire)