Dédicace : la journaliste Wend Puiré Bénédicte Sawadogo publie un livre sur les mystères

La journaliste- écrivaine Wend Puiré Bénédicte Sawadogo a dédicacé son livre « Au cœur des mystères révélés, ce qu’ils m’ont dit » le jeudi 17 août 2023 à Ouagadougou. Les sujets abordés dans ce livre sont entre autres, la santé, la maternité, le foyer, l’élévation spirituelle, le déblocage, le désenvoutement. « Au cœur des mystères révélés, ce qu’ils m’ont dit » présenté au public burkinabè est la transcription de l’émission que la journaliste Wend Puiré Bénédicte Sawadogo animait depuis septembre 2019 sur les antennes de la Radiodiffusion du Burkina.

Cette émission qui plonge dans un univers peu connu des non-initiés, le monde invisible et irrationnel qui nous entoure, a-t-elle affirmé. « Nous avons choisi de vous montrer ce qui est utile pour votre croissance spirituelle et matérielle », a-t-elle ajouté. C’est ainsi que le livre met l’accent sur les connaissances ancestrales de notre terroir, mais aussi sur les valeurs d’autres peuples et leurs explications du monde irrationnel.

Hubert Bado