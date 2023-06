Des camps d’entraînement terroristes rasés au Nord de Ouahigouya

Les vecteurs aériens de l’armée burkinabè ont rasé au Nord de Ouahigouya, des bases qui servaient également des camps d’entraînement à des terroristes, le dimanche 4 juin 2023, a appris l’AIB dimanche auprès de sources sécuritaires.

Les services de renseignement burkinabè ont permis d’identifier à une dizaine de km au Nord de Ouahigouya, des bases terroristes. Ces gîtes servaient également de camps d’entraînement pour ces criminels qui semaient la mort et la désolation. Mais grâce à l’entrée en action des vecteurs aériens, des frappes de hautes précisions ont visé les repaires de ces bandits armés. Ces bases ont été rasées et les Forces combattantes continuent leurs missions dans cette zone et au niveau des autres fronts, renseignent les sources de l’AIB.

Agence d’information du Burkina