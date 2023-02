Diffusion des données : Le Burkina occupe la 1ere place en Afrique de l’Ouest

Le respect des normes internationales en matière de diffusion et d’ouverture des données fonctionne bien au Burkina. C’est ce qu’on peut déduire du dernier classement de l’Indice d’Ouverture des Données (Open Data Inventory, ODIN) publié en ce mois février.

Le Burkina a obtenu un score global de 51 sur 100 Ainsi le pays des hommes intègres, occupe le premier rang dans la région ouest africaine et le 90e au niveau mondial sur 193 pays.

L’open data désigne un mouvement, né en Grande-Bretagne et aux États-Unis, d’ouverture et de mise à disposition des données produites et collectées par les services publics

Sidwaya.info