Éradication de la poliomyélite en Afrique : Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine invite à faire de la vaccination une priorité

A l’occasion du Forum pour la Vaccination et l’Éradication de la Polio en Afrique, le président sénégalais, Macky Sall, qui assure la présidence en exercice de l’Union africaine (UA) a lancé un appel, le 10 décembre 2022, à ses pairs Chefs d’État africains, aux représentants des agences internationales, responsables de la santé publique et la société civile à faire de la vaccination et de la lutte contre les épidémies une priorité conformément à leurs engagements pris dans la déclaration d’Addis sur la vaccination et le programme pour la vaccination à l’horizon 2030.

Ce forum intervient deux ans après que la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait été déclarée exempte de poliomyélite sauvage, et dans un contexte où des flambées de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale continuent de se propager dans des communautés insuffisamment vaccinées. Cela, à cause de la suspension de quatre mois des campagnes de vaccination contre la polio dans au moins 16 pays africains en 2020, en raison de la COVID-19, conduisant à ce que des dizaines de millions d’enfants ne reçoivent pas de vaccins contre la polio.

Ainsi, malgré les progrès considérables réalisés par les pays africains au cours des dernières décennies pour assurer aux enfants un meilleur départ dans la vie grâce à la vaccination, la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse alarmante du nombre d’enfants recevant des vaccins vitaux.

Pour faire face à la baisse des taux de vaccination et à la résurgence de la polio, le président sénégalais Macky Sall a invité les Chefs d’État et les autres parties prenantes à se remobiliser de toute urgence autour de leur engagement en faveur de la vaccination systématique, de l’éradication de la polio, de la lutte contre la résurgence d’autres maladies évitables par la vaccination et de la mise en place de programmes de fabrication de vaccins sur le continent afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Plusieurs organisations du continent ont exprimé leur soutien à cette remobilisation, notamment l’organisation des premières Dames d’Afrique pour le développement (OAFLAD), des organisations de la société civile qui ont signé la déclaration de soutien des organisations de la société civile, et 1 130 scientifiques africains à travers la déclaration scientifique de 2022 sur l’éradication de la polio.

Le président Macky Sall a saisi la tribune de ce forum pour : « dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr ». La vaccination sauve des vies, elle est efficace, évite la souffrance humaine, prévient certaines incapacités et contribue à donner aux enfants un système immunitaire robuste, a-t-il insisté. Autant de raisons qui ont prévalu à l’adoption d’un programme élargi de vaccination au Sénégal depuis 1974 et à l’adoption de la déclaration d’Addis Abeba de 2017 sur la vaccination qui engage les pays membres de l’Union Africaine à rester mobilisés pour garantir l’accès de tous aux vaccins, a rappelé le président en exercice de l’UA.

Le directeur général de l’organisation mondiale de la santé Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour qui « le droit à la santé inclut le droit aux vaccins », plaide aussi pour « une action régionale et mondiale concertée visant à élargir l’accès aux vaccins vitaux nous permettre de protéger contre les épidémies multiples et simultanées de maladies telles que la polio, la rougeole, la fièvre jaune, le choléra et la diphtérie ».

Pour la directrice générale de l’ UNICEF, Catherine Russell, « nous devons de toute urgence rattraper le terrain perdu et étendre nos actions pour empêcher les dangereuses épidémies de maladies comme la polio et la rougeole, en particulier chez les enfants qui n’ont pas encore reçu une seule dose de vaccins », parce que « la vie de millions d’enfants et d’adolescents est en danger à cause de la baisse des taux de vaccinations de routine qui peuvent empêcher des maladies mortelles ».

Soulignant l’une des plus grandes réussites de l’histoire en matière de santé publique qu’est l’éradication de la polio, le président du conseil de surveillance de la polio et de la division du développement mondial de la fondation Bill & Melinda Gates, Docteur Chris Elias relève la nécessité de continuer à donner la priorité à la polio sur tout le continent pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit à nouveau paralysé par la polio.

Dans ce combat pour l’éradication de la poliomyélite, le directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du vaccin, Seth Berkley, soutient l’importance pour l’Afrique de développer sa propre industrie du vaccin et se dit engagé pour « un écosystème africain florissant de production de vaccins », une énorme opportunité, selon lui, pour améliorer la sécurité sanitaire et l’autosuffisance vaccinale pour le continent. « Parallèlement à l’accent que nous continuons de mettre sur la vaccination systématique, à l’aide que nous apportons pour lutter contre les épidémies et s’attaquer au problème des enfants dits zéro-dose, qui ne reçoivent aucune dose de vaccins, Gavi soutient fermement la vision 2040 de l’UA visant à étendre la production de vaccins en Afrique. »

Sidwaya.info