Etats-Unis : L’Etat du Montana, interdit l’utilisation de TikTok

« Pour protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j’ai banni TikTok dans le Montana », a annoncé le gouverneur républicain de cet Etat du nord-ouest.

TikTok appartient au groupe chinois ByteDance, et de nombreux élus américains pensent que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes, fréquentée par 150 millions d’Américains, permet à Pékin d’espionner et de manipuler les utilisateurs. Les promoteurs de l’application l’on toujours nié.

Le parlement du Montana avait adopté mi-avril un texte qui ordonne aux magasins d’applications mobiles (Apple et Google) de ne plus distribuer TikTok à partir du 1er janvier 2024.

Les entreprises concernées risquent des amendes de 10.000 dollars par jour à chaque infraction, mais les utilisateurs ne seront pas inquiétés.

La loi serait invalidée si TikTok venait à être racheté par une entreprise américaine (ou d’un pays non ennemi des Etats-Unis).

La Maison Blanche a incité TikTok à chercher ce type de solution si elle veut pouvoir rester dans le pays.

