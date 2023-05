Fête de l’Aïd el Fitr: La FAIB présente ses vœux à l’ambassadeur saoudien

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a rendu une visite de courtoisie à l’ambassadeur de l’Arabie saoudite, le lundi 1er mai 2023, à sa résidence à Ouaga 2000.

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a effectué une visite de courtoisie, après la fête de l’Aïd el Fitr à l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Fahad Bin Abdulrahman Aldosari,pour lui transmettre les salutations de toute la population burkinabè en cette fin de Ramadan. «Le peuple du Burkina Faso, en particulier tous les fidèles musulmans de notre pays, par la présente, traduit ses compliments à votre Altesse et saisit l’occasion pour vous exprimer ses vœux les meilleurs d’excellente fin de Ramadan et de commémoration de l’Aid el Fitr 1444», a déclaré le président du présidium de la FAIB, Oumarou Zoungrana. Il a ajouté également que cette visite est aussi l’occasion de remercier le roi Salman du Royaume d’Arabie saoudite, à travers Fahad Bin Abdulrahman Aldosari, l’ambassadeur dudit royaume au Burkina Faso, pour le soutien qu’il a apporté à des milliers d’habitants du Soudan en cette période de crise que traverse ce pays. « A ce jour, au total 4 738 personnes de 96 nationalités ont bénéficié de votre opération humanitaire. Parmi les évacués se trouvent des Burkinabè. Ce pays accueille en effet depuis toujours, des Burkinabè qui y sont installés définitivement, des étudiants, des travailleurs internationaux, etc. », a indiqué Oumarou Zoungrana. L’ambassadeur d’Arabie saoudite, Fahad Bin Abdulrahman Aldosari ,a notifié que le peuple burkinabè lui a toujours réservé un accueil chaleureux. Il a remercié la population burkinabè et en particulier la FAIB pour cette marque de considération. Il a fait savoir que l’Arabie saoudite ne ménagera aucun effort pour intervenir en cas de besoin. Des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso et au Soudan ont mis fin à cette visite de remerciements.

Gustave KONATE

(Stagiaire)