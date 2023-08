G20 : Le Premier ministre indien plaide pour l’intégration de l’Union africaine

Avec trois mille milliards de dollars de PIB, l’Union africaine(UA) peut être un membre influent du G20.C’est ce que pense le Premier ministre indien Narendra Modi qui a demandé l’adhésion de cette organisation des pays africains (55 nations) au club des pays les plus riches du monde. En décembre dernier, le président américain Joe Biden avait aussi souhaité que l’Union Africaine devienne un membre permanent du G20. Actuellement, l’Afrique du Sud est le seul pays africain, membre du G20.Une organisation qui rassemble 19 des plus importantes économies mondiales plus l’Union européenne, soit 85% du PIB mondial et les deux tiers de la population du globe.

A.K.