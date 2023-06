Guerre Russie/Ukraine : Une délégation africaine veut mettre fin au conflit

Après l’échec de l’ONU à stopper la guerre entre la Russie et l’Ukraine, des dirigeants africains tentent actuellement une médiation. Selon Africanews, une délégation africaine, conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, séjourne ce vendredi en Ukraine. Composée de hauts responsables de la Zambie, du Sénégal, de l’Ouganda, de l’Égypte, de la République du Congo et des Comores, l’objectif de la délégation est de mettre fin à la guerre en rencontrant le président volodimir zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine.

