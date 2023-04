Habitat et urbanisme : bientôt une cité pour la diaspora du « grand Ouest »

Le ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, à travers le Centre de gestion des cités (CEGECI), a lancé officiellement la cité de la diaspora du grand Ouest, le vendredi 31 mars 2023, à Soweleni, dans la commune de Bama. 1 500 logements et des infrastructures d’accompagnement y seront réalisés.

Après une « franche réussite » du projet Cité de la diaspora de Djiguemtenga, dans la commune rurale de Koubri à quelques kilomètres au sud de Ouaga 2000, le ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat revient avec une cité à Soweleni dans la commune de Bama.

En effet, à travers le Centre de gestion des cités (CEGECI), le département en charge de l’habitat y a procédé au lancement du projet dénommé « Cité de la diaspora du grand Ouest » au profit des Burkinabè de l’extérieur, dans le cadre de l’opérationnalisation du Programme national de construction de 40 000 logements.

Avec une superficie de 100 ha, le site est entièrement viabilisé et doit accueillir 1 500 logements économiques (de types F3, F4 et F5), des aires de jeu et autres structures d’accompagnement. Les coûts de cession sont de 35 millions F CFA pour les villas de type F3, 40 millions F CFA pour les F4 et 45 millions F CFA pour les F5. Les modalités de cession sont de 30% du montant minimum à la souscription, le reste en location-vente dans un délai de 3 ans maximum avec un taux d’intérêt de 5%.

Une phase pilote de 100 logements

Les acquéreurs sont entre autres des Burkinabè résidant en Côte d’Ivoire, aux Etats-Unis, en France, en Afrique du Sud, au Canada, au Togo, au Sénégal, au Mali, en Russie et quelques Burkinabè résidant au pays.

Selon le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, l’objectif est de permettre aux compatriotes de la diaspora qui ont leurs résidences dans le « grand Ouest » de disposer également d’un logement décent une fois de retour au pays.

« Cela entre en droite ligne de la politique de mon département d’offrir à tous les Burkinabè un logement décent et accessible à sa bourse », a-t-il affirmé. Mikaïlou Sidibé a, de ce fait, remercié les propriétaires terriens et la population hôte de Soweleni pour leur adhésion au projet qui ambitionne de « contenir l’étalement urbain de la ville de Bobo-Dioulasso ». « Cette nouvelle vision de développement de nos villes contribuera, j’en suis sûr, à aborder la question d’urbanisation avec plus de sérénité et de réalisme », a-t-il dit.

Il a poursuivi que la première phase de ce projet qui porte sur la construction de 100 logements est le fruit d’une convention signée entre le CEGECI et l’entreprise Barro Boubacar (EBB IMMO) chargée de réaliser ces logements. « J’invite EBB IMMO à fournir des bâtiments de qualité dans le respect des prescriptions des cahiers des charges et dans le délai imparti pour le bonheur des bénéficiaires », a notifié Mikaïlou Sidibé.

Pour le directeur général du CEGECI, Christian Ouédraogo, à terme, le projet ambitionne la réalisation d’aires de jeu, d’espaces verts, de centre de santé et d’autres infrastructures d’accompagnement pour un cadre de vie agréable pour les futurs résidents. Aux dires du DG, la cité est dédiée à la diaspora, mais elle est également ouverte aux Burkinabè de l’intérieur.

Quant au président de l’EBB IMMO, Boubacar Barro, il a remercié le ministère en charge de l’habitat pour avoir fait confiance à son entreprise en lui confiant ce projet. M. Barro a également rassuré les acquéreurs que les villas qui seront livrées seront de bonne qualité.

Noufou NEBIE

Zila Philippe NEBIE (Stagiaire)