Journée internationale de la fille: L’Association Pugsada sensibilise dans la Boucle de Mouhoun

L’Association d’appui et d’éveil Pugsada (ADEP) a organisé du 11 au 30 octobre 2023, une série d’activités pour commémorer la journée internationale de la fille célébrée chaque 11 octobre. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la promotion des droits de l’enfant financé par Save the Children.

Les activités commémoratives de la journée internationale de la fille se sont déroulées dans les communes de Dedougou et de Tchériba autour des thèmes : « Génération numérique, notre génération » et « droits des enfants : les réformes de la loi pour abolir les punitions corporelles et humiliantes dans tous les lieux ». En effet, beaucoup d’enfants sont victimes de pratiques qui sont préjudiciables à leur santé, leur bien-être et qui constituent une violation de leurs droits à l’éducation, à la santé et à leur protection. Et cela compromet leur avenir. Ces pratiques ont pour noms, entre autres, le mariage et le travail des enfants. Les statistiques révèlent que 52% des filles au Burkina sont victimes de mariage avant l’âge de 18 ans et 10% avant l’âge de 15 ans. Une étude réalisée par l’UNICEF (2018-2020) montre que 41,1 % de 5-18 ans (34% de filles et 47,7% de garçons) sont impliqués dans une activité économique dont 37% mènent une activité dangereuse.

Au menu des activités commémoratives, des émissions radiophoniques sur le thème de la Journée Internationale de la fille, une rencontre d’échanges avec les enfants sur les droits des filles et la protection des filles, des matchs de football féminin dans les deux communes et dans 20 établissements scolaires et des journées de sensibilisation dans 120 classes des écoles de Dédougou et Tchériba.

L’Association d’appui et d’éveil Pugsada (ADEP) est une organisation féminine de la société civile burkinabè engagée pour la promotion et la protection des droits des filles. Elle a été créée en 1995, reconnue officiellement en 1996 et acquis le statut d’ONG en 2001.

Elle a pour mission d’«Œuvrer à l’amélioration du statut et des conditions de vie de la jeune fille, notamment par le développement de l’exercice de ses droits et par le renforcement de ses capacités à prendre une place significative au sein de la communauté».

L’association intervient dans 11 régions, 31 provinces, 62 communes urbaines et rurales avec une dizaine de projets/programmes grâce à l’appui de plusieurs partenaires au développement. Ses domaines d’actions sont principalement l’éducation des filles, la santé de la reproduction, la lutte contre les violences basées sur le genre, le civisme et citoyenneté et l’entreprenariat féminin.

B.S