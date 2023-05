Journée nationale de jeûne et de prière : le gouvernement sollicite l’intercession des coutumiers

Une délégation gouvernementale est allée demander l’intercession du Mogho Naaba Baongo auprès des ancêtres, pour le retour de la paix, la sécurité et le vivre-ensemble au Burkina Faso, le samedi 20 mai 2023 à son palais, à Ouagadougou.

La contribution des autorités coutumières et religieuses dans la lutte contre le terrorisme et la promotion du vivre-ensemble au Burkina Faso est importante aux yeux du gouvernement. C’est ainsi qu’il a voulu que le samedi 20 mai 2023 soit une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale.

A cette occasion, une délégation ministérielle, composée des ministres en charge de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale, du commerce, conduite par le ministre d’Etat Bassolma Bazié est allée chez le Mogho Naaba, afin de lui transmettre le message du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré et celui du chef du gouvernement, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, afin qu’il intercède auprès des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Selon le ministre de la Fonction publique ,Bassolma Bazié, des valeurs qui sont véritablement mises en mal depuis un certain temps à travers les différentes attaques perpétrées dans différentes zones du pays endeuillent au quotidien les populations. « Toutes les communautés ont su vivre en symbiose depuis la création de notre pays en 1919 jusqu’aujourd’hui. Au-delà de l’être physique, il y a des forces de la nature sur lesquelles on peut s’appuyer pour inviter à ce que nous soyons tous accompagnés. Tous ceux qui sont liés aux coutumes, le sol reste le même.

Dès lors qu’il invoque les divinités au palais, c’est au nom de l’ensemble des communautés du pays, pour le vivre-ensemble. Il n’y a pas de distinction», a-t-il indiqué. Le ministre Bassolma Bazié a aussi salué l’accueil qui a été réservé à la délégation. Il a imploré les mânes et les ancêtres à ce que le Mogho Naaba et les représentants coutumiers du pays aient toujours cette sagesse qui permet de conduire le bateau à bon port. « Notre pays est un bateau qui a été conduit par des hommes valeureux.

Aujourd’hui nous avons la ferme conviction que nous allons nous sortir de cette crise. Le pays, depuis sa création, a connu des tournants difficiles, mais il a su tenir haut, et nous allons tenir haut le même flambeau.», a-t-il assuré. Ajoutant que le sang a coulé, il a insisté que, quelles que soient les zones troubles, la victoire est certaine. Pour sa part, le chef coutumier a traduit ses remerciements à la délégation et l’a invitée à rester sur le droit chemin et à œuvrer pour le bien-être de tous les Burkinabè sans exception.

Oumarou RABO