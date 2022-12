Lutte contre le terrorisme : le président de l’ALT réconforte les blessés

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a rendu une visite aux blessés des attaques terroristes internés au Centre médical du camp général Sangoulé-Lamizana, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou.

L’Assemblée législative de Transition(ALT) est solidaire des Forces de défenses et de sécurité(FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) blessés au cours des incidents et attaques terroristes sur le théâtre des opérations. En effet, son président, Dr Ousmane Bougouma, l’a manifesté le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou, à travers une visite qu’il leur a rendu au Centre médical du camp général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana. Arrivé autour de 10h dans cet établissement sanitaire des forces armées, Ousmane Bougouma s’est d’abord entretenu brièvement avec les autorités militaires, conduites par le colonel-major, Célestin Simporé, commandant du Commandement des opérations du théâtre national (COTN), avant d’entamer sa visite aux combattants blessés. Dans les salles d’hospitalisation, il a pu s’enquérir de l’état des lieux et échanger, par moment, avec des blessés. L’objectif, a-t-il soutenu, était de leur témoigner sa compassion et leur apporter du renfort dans la situation qu’ils traversent.

« Nous sommes dans un contexte de guerre difficile. Mais après ce travail sur le terrain, il y a ces blessés de guerre qui ont besoin de réconfort. Il y a toute une équipe technique qui les prend en charge. Nous sommes venus donc leur apporter ce réconfort mais aussi notre soutien à l’équipe technique qui, au quotidien, se bat pour sauver des vies », a déclaré le président de l’ALT, à l’issue de sa visite. M. Bougouma a ensuite souligné qu’après les échanges, avec l’équipe technique et qu’il a pu constater qu’un travail remarquable est fait en permanence en faveur des blessés. « Nous avons remarqué que l’équipe technique du centre médical abat tous les jours, un grand travail aux côtés de nos blessés. Nous saluons donc son engagement », a-t-il laissé entendre. Pour le président de l’ALT, il y a lieu d’ériger le Centre médical du camp général Sangoulé-Lamizana en centre hospitalier, au regard de la qualité de ses prestations qu’il sert aux malades. Toute chose qui, de son point de vue, va lui permettre d’« évoluer » dans la qualité des soins, en infrastructures et en soutien à apporter à l’équipe technique au profit des Burkinabè.

Soumaïla BONKOUNGOU