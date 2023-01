Lutte contre le terrorisme : un fonds de soutien aux VDP créé

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, ce mercredi 11 janvier 2023, l’hebdomadaire conseil des ministres qui a examiné et adopté, selon le Porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, plusieurs dossiers importants. Parmi ces dossiers figurent deux rapports au titre du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective.

Le premier rapport porte création du Fonds de soutien patriotique, avec un besoin de près de 100 milliards F CFA pour son alimentation. Selon le ministre chargé des finances, Aboubakar Nacanabo, il s’agit de la contribution des Burkinabè à la lutte contre le terrorisme, notamment par le soutien des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui a plusieurs composantes. La première composante est relative à la contribution des fonctionnaires et des travailleurs du privé.

« Pour cette composante, nous avons voulu qu’elle soit volontaire, dans la mesure où on n’a pas pu dégager un consensus avec les partenaires sociaux », a expliqué le ministre Nacanabo. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, « la Transition a affirmé de façon claire la volonté de pouvoir mener cette guerre de façon souveraine. Il faut que les Burkinabè eux même soient les acteurs de la reconquête de notre territoire et de la refondation de notre pays ».

Aussi, les membres du gouvernement ont-ils décidé de façon unanime de céder chacun 5% de leur salaire mensuel comme contribution à ce fonds. La deuxième composante concerne les taxes sur la consommation des boissons, du tabac et une contribution sur la consommation en matière de télécommunication et sur les jeux de hasard. Le second décret porte sur l’évaluation de l’étude nationale prospective Burkina 2025 qui décrit la vision du Burkina jusqu’en 2025. Pour le ministre Aboubakar Nacanabo, cette évaluation est à son terme et l’on devrait passer à une autre.

Le conseil s’est également penché sur les violences perpétrées par des éléments des forces de défense dans le quartier Nangrin de Ouagadougou. « Le conseil condamne fermement cette dérive et exprime toute sa solidarité avec les populations civiles qui en ont été victimes », a déclaré le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a ajouté que le gouvernement a instruit le ministre d’Etat, ministre de la Défense, de prendre toutes les dispositions afin de s’assurer, « d’une part, que les auteurs de cette dérive puissent être sanctionnés sévèrement, et, d’autre part, de travailler pour que de telles dérives ne puissent pas se produire à l’avenir » dans notre pays.

Direction de la communication de la présidence du Faso