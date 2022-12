Lutte contre l’insécurité : plus de 30 tonnes de vivres saisit et 5 réseaux de présumés délinquants démantelés

Le Service régional de la police pudiciaire du Centre (SRPJ-C) assure dans un poste rendu publique ce vendredi 16 décembre, avoir saisi plus de 30 tonnes de vivres et mis fin au parcours de dix 10 présumés délinquants repartis en cinq 5 réseaux. Selon le commissaire principal de police du SRPJ-C, Sayibou Galbané, les tonnes de vivres saisis des mains de l’un des cinq réseaux, était ceux de la SONAGESS destinés aux Personnes déplacées internes de la ville de fada. De l’avis du SRPJ-C les présumés malfrats s’étaient spécialisés entre autres dans « les vols à main armée, le détournement de vivres, le faux et usage de faux en écriture publique et les effractions des véhicules automobiles». Outre les vivres, Plusieurs vélomoteurs, du matériel informatique ont été également saisis au cours de l’opération.

