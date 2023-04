Musique burkinabè : la nouvelle génération rend hommage à Jean Claude Bamogo

Décédé le 14 avril 2013 à l’âge de 64 ans et inhumé chez lui dans la ville de Yako, Jean Claude Bamogo dit Man sera célébré ce vendredi 14 avril 2023 à la rue qui porte son nom à la ZAD. Témoignages, prestations d’artistes et reprises de ses chansons par de jeunes artistes-musiciens sont, entre autres, au programme de cet hommage artistique. Styliste de formation et grand sapeur, Jean-Claude Bamogo est devenu, après un séjour en Côte d’Ivoire, une grande vedette de la musique burkinabè. Dès son retour au pays, il intègre l’orchestre Super Volta avant de créer ses propres orchestres, à savoir Afro soul system et komenen Mogho. Auteur, compositeur, chanteur, il publie en 1973 un disque 45 tours, deux ans plus tard, soit en 1975, il revient avec deux disques 45 tours. Suivront une cassette en 1986 et un album en 2005. Son style musical- un mélange de funk, soul, warba, wire et rumba- séduit les mélomanes notamment sa célèbre chanson ‘’Panaki Panazoé’’. Un titre célébrant la parenté à plaisanterie et la résilience face à l’adversité. Né en 1948 à Petit Samba, un village situé dans la province du Passoré, Jean Claude Bamogo continue d’inspirer la nouvelle génération d’artistes-musiciens burkinabè notamment son fils Bamos Théo.

Alassane KERE