Procès Mohamed Sinon : L’activiste qui avait appelé au meurtre d’Alpha Barry et Newton Ahmed Barry, condamné avec sursis

Poursuivi pour menace sous condition, mise en danger de la vie d’autrui et intolérance sur les personnes de Ahmed Barry et Alpha Barry, l’activiste sur les réseaux sociaux, Mohamed Sinon a été reconnu coupable ce vendredi 10 février 2023 au Tribunal de grande instance Ouaga I.

Il a été condamné à 24 mois de prison et au paiement d’une amende de 500 000 FCFA, le tout avec sursis conformément aux réquisitions du procureur. Le tribunal l’oblige également à payer 1F symbolique à Alpha Barry et Newton Ahmed Barry. Mohamed Sinon est également condamné aux dépens à payer la somme de 1 million de FCFA.

A l’ouverture du procès, vendredi 3 février 2023, Mohamed Sinon avait reconnu les faits et présenté ses excuses devant le tribunal. Il s’était fait connaitre à travers des vidéos et live sur Facebook où il exprimait son soutien aux nouvelles autorités et dénonçait les voix discordantes.

Sidwaya.info