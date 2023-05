Promotion de la paix : l’association Déli Fara Mandi sensibilise ses membres

L’association Déli Fara Mandi de Dédougou a organisé, dimanche 21 mai 2023, à Dédougou, une journée de partage et d’enseignement autour de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Elle a offert à cette occasion des vivres aux veuves déplacées internes de Dédougou.

Placée sur le thème : « Rôle et place de la femme dans la consolidation de la paix », cette journée se voulait un cadre de solidarité et d’entraide pour plus d’engagement des membres de l’association Déli Fara Mandi pour la promotion de la tolérance et la préservation de la paix. Pour la présidente de l’association, Téné Kam, l’initiative d’une telle journée est relative à la situation sécuritaire que vit le pays avec des conséquences de pertes en vies humaines, en déplacement forcé de populations, de fermeture d’infrastructures socio-éducatives. Et pire, a-t-elle regretté, on assiste à une banalisation (…)

