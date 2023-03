Promotion du textile africain : le ministre guinéen de la Culture découvre le siège du SITA

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat de la Guinée Conakry, pays hôte de la VIIIe édition du Salon international du textile africain (SITA), Alpha Soumah, a visité, le mercredi 1er mars 2023, à Ouagadougou, les locaux du SITA.

En séjour à Ouagadougou dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah, a visité, le mercredi 1er mars 2023, à Ouagadougou, les installations du Salon international du textile africain (SITA). Une visite guidée qui a été conduite par le commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé et ses collaborateurs. La République de Guinée étant le pays hôte de la IXe édition du SITA, les deux hommes ont mis à profit leurs entrevues pour échanger sur les questions pratiques concernant la tenue effective de cette grande messe du textile africain. Pour le ministre Soumah, cette visite est une occasion pour son pays de renforcer sa collaboration avec les autorités du SITA. « J’ai pu faire connaissance de toute l’équipe du SITA.

J’ai vu des installations et je me suis informé davantage sur ledit Salon. Je suis particulièrement satisfait. J’ai apprécié l’esprit du SITA et les efforts de développement qu’il impulse aux artisans africains », a-t-il dit. Le visiteur du jour a apprécié le motif de pagne tissé, admiré le talent des tisseuses sur place avant d’indiquer que le Salon est une belle initiative. Il a rassuré que l’organisation de la IXe édition sera accéléré dans son pays car, « des hommes et des femmes sont prêts à travailler à la visibilité et à la promotion du textile de leur pays ». « C’est une noble initiative d’accompagner ce genre d’évènement et que son organisation soit tournante dans les pays », s’est-il félicité. Le commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé s’est dit reconnaissant à cette marque de solidarité de la part des autorités guinéennes. « C’est un bon élan d’amitié entre nos deux pays et aussi pour l’univers du textile africain », a-t-il dit. En effet, l’édition 2023 du SITA est prévue se tenir en Guinée Conakry du 6 au 11 novembre prochain.

Wanlé Gérard COULIBALY

Estelle KONKOBO (Stagiaire)