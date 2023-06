Reconstruction des entrepôts sinistrés de la CAMEG : un appui de 4,5 milliards F CFA de la Banque mondiale

Le Directeur santé et population de la Banque mondiale, Dr Juan Pablo Uribe, a effectué, le vendredi 9 juin 2023 à Ouagadougou, une visite dans les locaux de la Centrale d’achats de médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG).

La Banque mondiale se positionne comme un partenaire stratégique de la Centrale d’achat de médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG). Pour le prouver à nouveau, le Directeur santé et population de l’institution financière internationale, Dr Juan Pablo Uribe, s’est rendu dans l’enceinte de la CAMEG à Tengandogo, le vendredi 9 juin 2023, pour s’enquérir de ses réalités. Il avait à ses côtés, d’autres cadres de la Banque mondiale, notamment le Directeur sectoriel Afrique de l’Ouest et Centrale secteur Santé nutrition et population, Dr Gaston Sorgho, le Responsable du programme développement humain pour le Burkina Faso, Christophe Rockmore et le Responsable du portefeuille santé, Moussa Dieng. L’hôte de la CAMEG et sa suite ont eu droit à une brève présentation du cadre organisationnel et de la chaine d’approvisionnement de la structure, faite par sa Directrice générale (DG), Dr Anne Maryse K’haboré.

Celle-ci a rappelé la mission principale de la CAMEG, qui est d’assurer une « accessibilité optimale » et une « disponibilité permanente » des produits de santé sur l’ensemble du territoire burkinabè. Malgré les incendies d’entrepôts et le contexte sécuritaire difficile, a rassuré la DG K’haboré, la CAMEG reste debout, résiliente et joue pleinement son rôle pour le bonheur des populations. Le Directeur santé et population de la Banque mondiale a pu d’ailleurs le constater, en visitant un entrepôt de la plateforme logistique de la CAMEG, bâti sur une superficie de 2000 m2 et situé à Tengandogo, à la périphérie Sud de Ouagadougou sur un terrain de plus de cinq hectares. Dans cet entrepôt, divisé en trois zones (la conservation des produits ambiants, la chambre froide et la chambre climatisée), Dr Uribe et sa délégation ont vu, entre autres, des stocks de médicaments de lutte contre la malnutrition, le paludisme et des contraceptifs. « Nous sommes très heureux de constater comment la CAMEG remplit ses missions dans le cadre de la distribution des médicaments essentiels génériques », a indiqué le Directeur santé, nutrition et population de la Banque mondiale. Dr Uribe a réaffirmé le soutien de son institution à la CAMEG qui, malgré les contraintes sécuritaires et démographiques, remplit convenablement ses missions régaliennes. Vu les efforts consentis par la CAMEG pour le bien-être des populations, Dr Uribe a indiqué que la Banque mondiale va renforcer davantage sa collaboration avec la structure.

Un soulagement pour les populations

Pour montrer la volonté de consolider ce partenariat, la Banque mondiale a consenti à financer, à hauteur de 4 milliards et demi F CFA, la construction d’un entrepôt de stockage ultramoderne. D’une capacité de 7 000 palettes extensible à 14 000 palettes de type préfabriqué, cet entrepôt sortira de terre d’ici juin 2024, selon les prévisions. Cette aide de la Banque mondiale réjouit, à plus d’un titre, les premiers responsables de la CAMEG, qui ont par ailleurs salué la visite du Directeur santé, nutrition et population. « Nous sommes très heureux de recevoir la visite de M. Juan Pablo, malgré son agenda chargé. Son engagement et son soutien manifeste envers notre structure, suite aux différents plaidoyers effectués sous le leadership du ministre de la Santé, vont faciliter la construction d’un entrepôt moderne suite aux deux sinistres, dont la CAMEG a fait l’objet. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les populations, car nous pourrons stocker plus de médicaments et dans des conditions optimales et de ce fait, permettre le traitement de plus de personnes », a soutenu la DG de la CAMEG. Un entrepôt qui, dit-elle, aura tout ce qu’il faut en termes de sécurité incendie. « Nous voulons faire de ce lieu, un centre d’excellence sous régional », a fait savoir Dr K’haboré. Pour elle, la population du Burkina Faso augmente et, avec la gratuité des soins, il y a un besoin accru de médicaments. Ce qui, selon elle, fait que les capacités de stockage deviennent faibles. « Nous avons besoin de capacités de stockage encore plus grandes. Il faut la reconstruction des entrepôts sinistrés et se projeter dans le futur. Actuellement, nous louons beaucoup d’entrepôts qui ne sont pas forcément conformes à ce que nous attendons en termes de qualité», a dit la DG de la CAMEG. Le président de l’Assemblée générale de la CAMEG, Pr Maxime Drabo, n’a pas aussi caché sa joie relativement au projet de construction de l’entrepôt « ultramoderne ». « Par ce don, premier du genre jamais enregistré à la CAMEG, la Banque mondiale affirme son leadership pour sauver des vies et garantir aux populations défavorisées, sur toute l’étendue de notre pays, l’accès à des médicaments de qualité et à moindre coût », a-t-il affirmé. La CAMEG a été créée en mai 1992, pour assurer une mission de service public à finalité sociale. Elle avait, en 2022, une capacité totale de stockage de 135 000 m3 avec dix agences commerciales réparties sur huit régions du Burkina Faso. Après la longue crise de gouvernance qu’elle a connue entre 2014 et 2018, la CAMEG se positionne aujourd’hui comme l’une des plus grandes sociétés modèles au Burkina Faso avec des organes compétents et un management axé sur les résultats. La conjugaison de ces deux facteurs a abouti à la certification en juillet 2021, qui a été renouvelée pour la 3e année consécutive en mai 2023.

Honoré KIRAKOYA