Sécurité informatique : La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité renforce les capacités des agents des Editions Sidwaya

Les Editions Sidwaya en partenariat avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a organisé, les 29 et 30 septembre 2023, à Ouagadougou une formation sur la gestion de la sécurité et moyens de prévention des attaques cybercriminelles au profit de ses agents.

Les Editions Sidwaya veut renforcer la sécurisation de ses plateformes d’information afin de se mettre à l’abri des attaques cybercriminelles. En effet, les administrateurs des plateformes numériques de Sidwaya et de l’Agence d’information du Burkina (AIB) ont bénéficié du savoir-faire d’une équipe de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC).

Cette session de formation vise à outiller les administrateurs des sites web, des pages Facebook du media sur la gestion de la sécurité et les moyens de prévention des attaques cybercriminelles.

Pendant 48h, les participants ont donc été outillés sur différentes thématiques notamment, « les rudiments de la sécurité informatique », « les bonnes mesures de sécurité pour les plateformes (Site web, réseaux sociaux) et « les tentatives d’attaques et les mesures urgentes pour les stopper ».

L’équipe formatrice de la BCLCC est composée des lieutenants de police Hamadé Savadogo, Napougba Julien Legma, Aimé Ouédraogo et l’investigateur numérique, Tibo Nébié.

Le ltd Hamdé Savadogo, qui a assuré l’une des communications sur « les bonnes mesures de sécurité pour les plateformes », a expliqué que la sécurisation des plateformes est un combat de tous les jours, et cela passe nécessairement par l’application de simples gestes élémentaires en termes de bon usage des outils techniques mais aussi par un certain nombre de disposition à prendre en compte par les gestionnaires des plateformes lorsque ceux-ci sont connectés à internet.

Pour sa part la directrice générale des Éditions Sidwaya, a félicité et encouragé les participants tout en les invitant à s’approprier le contenu des différents modules qui ont été dispensés au cours de cette session de formation. Toute choses qui de son avis permettrait une meilleure gestion des différentes plateformes d’information de la maison commune, les Éditions Sidwaya.

Les participants ont trouvé la formation pertinente et se sont dit satisfaits.

« Le contexte socio-politique, qui prévaut en ce moment, de nombreux hackers et pirates entendent prendre le contrôle des différentes plateformes de l’Agence. Avec cette formation nous avons acquis de nouvelles connaissances et reçu des conseils pour éviter de s’exposer aux pirates », s’est réjoui un des participants, le rédacteur en chef de l’AIB, Tilado Abga Appolliaire.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info