Sierra Leone : Julius Maada Bio élu président pour un second mandat

Le président Julius Maada Bio a été réélu pour un mandat de cinq ans à l’issue des élections du 24 juin en Sierra Leone. La Commission électorale de la Sierra Leone (ECSL) a déclaré mardi soir le président Bio vainqueur avec plus de 56% des voix, évitant ainsi un second tour contre son principal rival Samura Kamara qui a obtenu 41% des voix. Mais le camp de M. Kamara a tout de suite rejeté les résultats, invoquant des irrégularités et un manque de transparence. En outre, les observateurs internationaux et les Etats-Unis ont également exprimé leur inquiétude quant au manque de transparence du processus de dépouillement. En 2018, M. Bio, sous l’égide du Sierra Leone’s People Party (SLPP), alors principal parti d’opposition, est devenu président après avoir battu M. Kamara, le candidat du All People Congress (APC), alors au pouvoir. Agé de 59 ans, il devrait bientôt prêter serment pour un second mandat de cinq ans.

