Situation économique dans l’espace UEMOA : le président de la Commission rend compte au chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé, le lundi 13 mars 2023, à Ouagadougou une audience au président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop.

Le président de la Commission de l’UEMOA a indiqué avoir partagé au cours de cette audience avec le chef de l’Etat, un certain nombre de dossiers importants pour la marche de l’Union et les dossiers concernant le Burkina Faso. Cette rencontre a été surtout une occasion pour Abdoulaye Diop de rendre compte au Président Traoré des conclusions de la dernière session de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, tenue à Abidjan au mois de décembre 2022 et du fonctionnement de la cour de Justice de l’institution avec la nomination de nouveaux juges qui ont pris fonction en février dernier. « Cette occasion nous a permis de faire le tour de l’actualité économique, de lui présenter la situation économique de notre Union qui est globalement satisfaisante, malgré quelques tensions que nous avons au niveau des déficits budgétaires et légèrement au niveau de la dette publique », a indiqué Abdoulaye Diop.

Il a soutenu que cette situation économique difficile est liée aux décisions fortes prises par les chefs d’Etat pour appuyer les populations face à la crise inflationniste que l’espace UEMOA a connue, à la suite de la guerre en Ukraine et des dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement au niveau mondial. Ces mesures prises pour soulager les populations ont impacté, selon lui, le déficit budgétaire et augmenté le taux d’endettement des Etats membres. Toutefois, a rassuré M. Diop, la situation dans l’Union reste globalement positive et gérable. Le président de la Commission a aussi rendu compte au chef de l’Etat de l’initiative prise au sein de l’UEMOA en matière sécuritaire à savoir le projet qui porte sur l’interconnexion et l’informatisation des postes de police frontaliers. L’UEMOA a profité féliciter le Burkina Faso pour « la belle et parfaite organisation » de la 28e édition du FESPACO et renouvelé la disponibilité de la Commission à accompagner les autorités de la Transition.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso